Долг ощипают на торгах

Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «Юг-Агро» выставил на торги дебиторскую задолженность экс-гендиректора компании Валерия Лигидова. При номинале 1,65 млрд рублей права требования, возникшие в результате привлечения экс-руководителя к субсидиарной ответственности за срыв инвестпроекта на средства ВЭБа, продаются посредством публичного предложения с минимальной ценой отсечения всего в 3,1 тыс. рублей. Опрошенные «Ъ–Кавказ» эксперты называют актив фактически безнадежным к взысканию из-за отсутствия у должника имущества, однако отмечают его «вечный» характер: субсидиарные обязательства не списываются при банкротстве гражданина, что делает лот интересным для профессиональных взыскателей или аффилированных лиц.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Конкурсный управляющий ООО «Юг-Агро» Асканаз Саргсян выставил на торги права требования к бывшему генеральному директору компании Валерию Лигидову на сумму 1,65 млрд руб. Информация о проведении аукциона размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Лот сформирован на основании судебного акта о привлечении экс-руководителя к субсидиарной ответственности по обязательствам предприятия-банкрота.

Реализация актива проходит в форме публичного предложения с закрытой формой подачи предложений о цене. Прием заявок от участников начался 7 сентября и завершится 5 ноября 2026 года. Начальная цена лота равна номиналу задолженности и составляет 1 646 575 494,70 руб., размер задатка — 10%. По условиям торгов, первые пять рабочих дней цена остается стартовой, после чего каждые два дня снижается на 50% от стоимости на соответствующем интервале. Минимальная цена продажи (цена отсечения) установлена на уровне 3,1 тыс. руб. Победитель обязан подписать договор уступки прав в течение пяти дней, а оплатить актив — не позднее 30 дней с даты его заключения. В объявлении также оговорено: если должник частично погасит задолженность до завершения процедур, цена лота уменьшится пропорционально.

Основанием для формирования лота стало определение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 29 июня 2026 года по делу № А20-3045/2017. Конкурсное производство в отношении ООО «Юг-Агро» (с. п. Псынадаха, Зольский район КБР) было открыто решением суда еще в апреле 2018 года. В отношении самого Валерия Лигидова с апреля 2025 года введена процедура реализации имущества гражданина (дело № А20-6360/2024). Определением АС КБР от 24 августа 2026 года требование «Юг-Агро» на 1,65 млрд руб. было официально включено в третью очередь реестра требований кредиторов должника.

Крупная задолженность возникла из-за сорванного проекта строительства птицеводческого комплекса полного цикла мощностью свыше 30 тыс. тонн мяса птицы в год в Зольском районе Кабардино-Балкарии. В 2013 году проект вошел в перечень приоритетных инвестпроектов СКФО для предоставления государственных гарантий. Общая стоимость объекта оценивалась в 5,64 млрд руб. Для его финансирования «Юг-Агро» заключило с Внешэкономбанком (ВЭБ) договор о предоставлении кредита на 3,68 млрд руб. под госгарантии РФ (2,58 млрд руб.) и КБР (368,8 млн руб.). Проект предполагал создание более 900 рабочих мест со сроком окупаемости 5,9 года.

Однако птицекомплекс так и не построили, а привлеченные кредитные средства банку не вернули. По данным Генеральной прокуратуры РФ, с 2010 по 2015 год Валерий Лигидов совместно с учредителями «Юг-Агро» Темуром Абазовым и Андзором Унежевым предоставляли в кредитную организацию недостоверные сведения о целях кредитования и источниках погашения займа. В результате свыше 1,09 млрд руб. были выведены на счета подконтрольных структур. Мещанский районный суд Москвы признал всех троих виновными в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Темур Абазов получил пять лет лишения свободы, Андзор Унежев — шесть лет колонии общего режима. Валерия Лигидова приговорили к пяти годам лишения свободы условно.

По мнению опрошенных «Ъ-Кавказ» экспертов, установление символической цены отсечения обусловлено экономической бессмысленностью дальнейшего содержания актива конкурсным управляющим и крайне низкими шансами на реальное взыскание.

Управляющий партнер компании Vita Liberta, налоговый консультант Сергей Конон считает установленный дисконт законным и экономически оправданным.

«С экономической точки зрения ситуация, когда требование номиналом 1,65 млрд рублей продается за несколько тысяч, оправдана: затраты на администрирование задолженности и судебные издержки превышают потенциальную выручку. Для конкурсной массы "Юг-Агро" лучше получить хоть какую-то сумму и закрыть процедуру»,— поясняет господин Конон.

При этом эксперт сомневается в перспективах реального взыскания средств с должника. «Если за 2,5 года личного банкротства управляющий не нашел имущества, а в рамках уголовного дела о выводе 1 млрд рублей все возможные активы уже были изучены силовиками, ликвидного имущества у должника просто нет. Покупка такого лота неподготовленным инвестором — это приобретение "билета в процедуру" без реальной надежды на возврат денег»,— резюмирует Сергей Конон.

В то же время юристы допускают различные сценарии развития событий вокруг лота. Адвокат в области банкротства юридических и физических лиц Евгения Яковлева не исключает, что глубокий дисконт может свидетельствовать как о стремлении кредиторов списать неликвидный актив, так и о вероятном интересе к задолженности со стороны покупателей, потенциально связанных с должником.

«Обычно кредиторы оставляют права требования по субсидиарной ответственности за собой и взыскивают их самостоятельно, а на торги выставляют лишь ту часть, которую не удержали,— говорит госпожа Яковлева.— Покупатель лота станет полноправным участником личного банкротства Лигидова и получит право влиять на ход дела, включая оспаривание совершенных им сделок».

Ключевой особенностью актива эксперт называет его «вечный» характер: субсидиарный долг невозможно списать через процедуру банкротства гражданина, и он переходит к наследникам при принятии наследства, создавая для должника пожизненные ограничения — от блокировки счетов до запрета на выезд из страны.

«На таких торгах активы выкупают либо структуры, аффилированные с должником, которым нужно окончательно закрыть задолженность, либо профессиональные взыскатели. Последние осведомлены о рисках и рассчитывают, что рано или поздно должник или его наследники постараются найти компромисс»,— заключает Евгения Яковлева.

Роман Лаврухин