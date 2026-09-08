Ввод первой очереди ЦОД в Дагестане запланировали на конец 2026 года

Ввод первой очереди крупнейшего на Кавказе центра обработки данных (ЦОД) в Дагестане намечен на конец 2026 года, полное завершение проекта ожидается в первом квартале 2027 года, сообщили «РБК Кавказ» в региональном минцифры.

Проект реализует ООО «Кей Поинт Групп» в два этапа в рамках соглашения, заключённого на Цифровом форуме в 2023 году. На первом этапе возводится корпус и технологичный модуль на 220 серверных стоек; ёмкость второго модуля составит аналогичное количество стоек.

ЦОД строится в Хасавюртовском районе, его стоимость оценивается в 3,2 млрд руб. Реализация проекта позволит создать 130 рабочих мест для ITспециалистов и инженернотехнического персонала, а также обеспечить поступление в бюджеты всех уровней до 190 млн руб. в течение 10 лет.

Мария Хоперская