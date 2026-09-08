В горах Сочи 8 сентября проведут учебные стрельбы

В горном кластере Сочи 8 сентября военные проведут учебные стрельбы. Жителей и гостей курорта предупредили о проведении учений и попросили сохранять спокойствие. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Учебные стрельбы запланированы с 11:00 до 13:00. В администрации города уточнили, что мероприятия пройдут в горном кластере курорта. Жителей и туристов заранее предупредили о возможных звуках выстрелов и призвали сохранять спокойствие во время проведения учений.

Учебные стрельбы в Сочи проводятся регулярно и являются частью подготовки военнослужащих. В ходе таких мероприятий военные отрабатывают действия в различных ситуациях.

Жителей и гостей Сочи просят учитывать проведение учебных мероприятий и не распространять фото- и видеоматериалы, которые могут содержать сведения о работе военных объектов и подразделений.

«Ъ-Сочи» писал, что Силы ПВО в ночь на 8 сентября перехватили и уничтожили 384 украинских беспилотника над регионами России и акваторией Черного моря. Беспилотники, в частности, нейтрализовали над Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом, Ростовской, Воронежской и Белгородской областями.

Мария Удовик