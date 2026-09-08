ПВО за ночь уничтожила 384 беспилотника над регионами России и Черным морем

Силы противовоздушной обороны в ночь на 8 сентября перехватили и уничтожили 384 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами и акваторией Черного моря. В число территорий, где были нейтрализованы беспилотники, вошел Краснодарский край. Об этом сообщило Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виль Равилов / Коммерсантъ Фото: Виль Равилов / Коммерсантъ

По данным ведомства, беспилотники перехватили и уничтожили в период с 20:00 7 сентября до 08:00 8 сентября. Средства ПВО работали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Ростовской, Саратовской и Смоленской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Кроме того, беспилотники были нейтрализованы над акваторией Черного моря.

В Краснодарском крае действует запрет на съемку и распространение материалов, связанных с атаками беспилотников, работой систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Ограничение распространяется на фото-, видео- и другие материалы, которые могут содержать сведения о работе средств ПВО или местах их расположения.

Публикация таких материалов может раскрыть позиции российских военных и создать угрозу повторных атак на военные, гражданские и инфраструктурные объекты. За нарушение установленных ограничений предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Власти региона ранее также обращали внимание жителей на необходимость не приближаться к обнаруженным обломкам беспилотников и не пытаться самостоятельно их перемещать. При обнаружении БПЛА или его фрагментов необходимо сообщать об этом по единому номеру 112.

Мария Удовик