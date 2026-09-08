Минобороны РФ: над Ростовской областью в ночь на 8 сентября отработали ПВО

В период с 20:00 7 сентября до 8:00 8 сентября, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили украинские дроны над Ростовской областью. Информация об этом содержится в ежедневной сводке минобороны РФ.

Всего за указанный временной промежуток над Россией сбили 384 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного. О работе ПВО, помимо донского региона, отчитались в Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Саратовской, Смоленской областях, Московском регионе, Краснодарском крае и Республике Крым. Дроны сбили и над акваторией Черного моря.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», БПЛА перехватили и уничтожили в десяти районах: Шолоховском, Кашарском, Тарасовском, Мясниковском, Каменском, Миллеровском, Куйбышевском, Чертковском, Азовском, Морозовском.

В Чертковском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано.

Мария Хоперская