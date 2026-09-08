Около 100 дронов уничтожили в десяти районах Дона

В ночь на 8 сентября над Ростовской областью сбили около 100 дронов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

БПЛА перехватили и уничтожили в десяти районах: Шолоховском, Кашарском, Тарасовском, Мясниковском, Каменском, Миллеровском, Куйбышевском, Чертковском, Азовском, Морозовском.

В Чертковском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано.

«Беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется. Будьте осторожны! Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам»,— добавил господин Слюсарь.

Мария Хоперская