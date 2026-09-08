Четыре человека, включая ребенка, погибли в ДТП на Ставрополье

Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Новоалександровском округе Ставропольского края. Среди погибших — малолетняя девочка. Об этом сообщила прокуратура региона.

Авария произошла вечером 7 сентября на 11-м километре дороги Новоалександровск—Кропоткин, в районе поселка Южный. В результате столкновения погибли четыре человека. Еще несколько участников ДТП получили травмы, их точное число пока не называется.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Прокуратура проводит проверку и устанавливает обстоятельства аварии.

Валерий Климов