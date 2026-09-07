В Безенгийском ущелье поиски альпинистов приостановили из-за повторного схода лавины

Поисково-спасательные работы в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии приостановили после повторного обрушения карниза с горы Мижирги. Работу спасателей также осложняет непогода, сообщили в МЧС.

В течение светового дня к подножию горы на вертолете доставили 12 спасателей МЧС России. Они проводили поиск, подготовили тела погибших к эвакуации и оборудовали площадку для базового лагеря. Перебросить на место всю необходимую группировку из-за погодных условий не удалось.

На горе остаются 12 специалистов МЧС. Еще 46 спасателей находятся в готовности в альплагере «Безенги». Возобновить работы планируют утром 8 сентября с наступлением светлого времени суток, если позволит погода. Для переброски специалистов предполагается использовать вертолет Ми-8 МЧС.

Сход лавины с Мижирги произошел вечером 6 сентября. Снежно-ледовая масса накрыла группу альпинистов. По данным ГУ МЧС по КБР, всего в группе было 33 человека: десять смогли самостоятельно спуститься, шесть получили травмы и были госпитализированы, 11 погибли. Судьба еще шести альпинистов остается неизвестной, их поиски продолжаются.

Как рассказал «Ъ-Кавказ» председатель комитета спортивного альпинизма Федерации альпинизма России Александр Яковенко, попавшая под обвал группа не совершала спортивного восхождения. Участники проходили плановые учебные сборы по повышению спортивной подготовки представителей силовых ведомств. По его словам, они работали на учебных формах горного рельефа, отрабатывая технику передвижения по ледовому рельефу и организацию страховки.

Для занятий участники на несколько дней размещались в палаточном лагере, после чего должны были вернуться в стационарный лагерь. По словам господина Яковенко, лавина накрыла палаточную стоянку и места проведения занятий. Всего в сборе было 33 человека, однако непосредственно в зоне схода находились 15 альпинистов, работавших на учебном участке.

В проведении сборов участвовали гражданские инструкторы Федерации альпинизма России. Яковенко также отметил, что среди участников не было новичков, а подготовкой занимались опытные специалисты. По его словам, квалификация участников и организация мероприятия соответствовали необходимым требованиям.

По оценке эксперта, обрушение началось выше и на значительном удалении от места занятий. Большая масса снега и льда сорвалась со склона, упала на ледник, после чего возникшая ударная волна увлекла за собой расположенный ниже снежно-ледовый покров. Господин Яковенко считает такой масштаб обвала исключительно редким и практически непредсказуемым.

После происшествия военный следственный орган Следственного комитета России возбудил уголовное дело о халатности. Это «Ъ-Кавказ» подтвердил пресс-секретарь следственного управления СКР по КБР Мурат Багов. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и причины, которые могли привести к гибели людей.

Валерий Климов