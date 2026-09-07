Главные новости за 7 сентября: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Управляющим ВТБ в Воронежской области был назначен Андрей Мусияченко, сменив на этом посту Игоря Нестерова. Ранее господин Мусияченко занимал должность заместителя управляющего по корпоративному бизнесу банка в Краснодарском крае.

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Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Центральная часть Воронежа

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Воронежский облсуд смягчил штрафы для осужденных за хищение у «Роскосмоса». Речь идет о бывшем директоре местного филиала петербургского Научно-исследовательского института синтетического каучука имени академика Лебедева Евгении Блинове и предпринимателе Валентине Казакове. В прошлом году они получили семь лет и три с половиной года колонии соответственно — за хищения бюджетных средств.

Исполняющим обязанности министра финансов и бюджетной политики Белгородской области с 4 сентября назначен Александр Шабанов. При этом он сохранил за собой прежнюю должность заместителя главы ведомства — начальника департамента доходов бюджета и долговой политики, которую занимает с февраля 2024 года.

Волонтеры столичной некоммерческой организации «Горизонты будущего» в рамках арт-фестиваля «Елец — город первых» пригласили в Липецкую область 14-летнюю Ксению Щендрыгину из тульского Болохова, которой местные чиновники угрожали уголовным делом о вандализме за рисунки «Смешариков» на детской площадке. В ходе фестиваля девочка создает свой первый мурал.

Реконструкция Курского водохранилища обойдется в 10 млрд руб. Строительно-монтажные работы запланированы на период 2028–2030 годов. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация.

Власти Орловской области потребовали от энергетических компаний предусмотреть дополнительные резервы топлива и мощностей для работы в нештатных ситуациях предстоящей зимой. Губернатор Андрей Клычков заявил, что энергетики должны быть готовы к «любому сценарию».

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов предложил отменить «чет и нечет» на местных АЗС для машин избиркомов. Для автомобилей избирательных комиссий он также предложил утвердить специальные лимиты на заправку.

Егор Якимов