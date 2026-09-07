Первышов предложил отменить «чет и нечет» на тамбовских АЗС для машин избиркомов

Глава Тамбовской области Евгений Первышов поручил разработать комплекс мер по обеспечению горюче-смазочными материалами транспорта, задействованного в избирательной кампании. Для автомобилей избирательных комиссий он предложил утвердить специальные лимиты на заправку и отменить действующие транспортные ограничения, включая правило реализации бензина на сетевых автозаправочных станциях (АЗС) по принципу «чета-нечета». Соответствующее заявление господин Первышов сделал на еженедельном оперативном совещании в правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Особое внимание к логистике обусловлено географической спецификой области с множеством отдаленных сельских территорий и высокой долей пожилого населения: почти 29% жителей региона составляют пенсионеры. Власти ожидают высокий спрос на организацию голосования на дому, что потребует от членов комиссий постоянных выездов.

Параллельно региональные ведомства продолжают мониторинг топливного рынка. По данным министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области, утром 7 сентября реализацию горючего осуществляли 187 автозаправочных станций. Бензин марки АИ-92 был доступен на 169 АЗС, АИ-95 — на 158, дизельное топливо — на 183 заправках. Полный ассортимент всех трех видов топлива был представлен на 147 станциях, тогда как на 27 объектах отпуск горючего временно не производился.

По информации министерства, на ключевой распределительной базе АО «Воронежнефтепродукт» к 9:00 6 сентября находилось 788 т бензина АИ-92 (при максимальной емкости хранилища 3,8 тыс. т), 937 т АИ-95 (емкость — 2,5 тыс. т) и 3,4 тыс. т дизельного топлива (емкость — 8,6 тыс. т). Кроме того, для пополнения запасов региона в пути находились еще почти 3 тыс. т марки АИ-92 и 1,4 тыс. т АИ-95.

В начале сентября 27 автозаправочных станций в Тамбовской области по-прежнему не отпускали топливо. Это составляет 13% от общего числа АЗС региона — фактически без горючего временно оставалась каждая восьмая заправка.

Кабира Гасанова