Воронежский облсуд смягчил штрафы для осужденных за хищение у «Роскосмоса»

Воронежский областной суд изменил приговор бывшему директору местного филиала петербургского Научно-исследовательского института синтетического каучука им. академика С. В. Лебедева (НИИСК) Евгению Блинову и предпринимателю Валентину Казакову. В начале прошлого года они получили семь лет и три с половиной года колонии за хищение бюджетных средств (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ» в суде, реальное наказание для осужденных оставлено без изменений. При этом по решению апелляционной инстанции штрафы существенно сокращены. С 1 млн руб. и 500 тыс. руб. для Блинова и Казакова соответственно они снижены до 70 и 50 тыс. руб.

Уголовное дело против Евгения Блинова и Валентина Казакова рассматривалось в Левобережном райсуде с осени 2022 года по весну 2025-го. Расследование преступления вело местное управление МВД на основании материалов УФСБ. В основу дела легли обстоятельства реализации проекта модернизации площадки производства каучуков в Воронеже на улице Менделеева. Заказчиком выступала госкорпорация «Роскосмос». Компания «Союзкомплект» по результатам конкурса в 2016 году получила право на выполнение работ общей стоимостью более 200 млн руб.

По версии следствия, при исполнении контракта подрядчик не поставил предусмотренное контрактом оборудование на 32 млн руб., а также не выполнил в нужном объеме работы по его пусконаладке. Как установлено в суде, в итоге «Роскосмосу» был нанесен ущерб в 33,6 млн руб.

В 2022 году Блинов был признан виновным в растрате и злоупотреблениях (ст. 160 и 285 УК РФ). Левобережный райсуд установил, что директор филиала в 2013–2019 годах начислил почти 2 млн руб. зарплат, премий и иных выплат своей дочери и трем лицам, которые фактически свои служебные обязанности по заключенным трудовым договорам не исполняли. На момент вынесения второго приговора экс-директор находился под стражей. Второй фигурант отправки в СИЗО избежал, так как ему был зачтен срок домашнего ареста во время расследования и рассмотрения дела.