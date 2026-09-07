Реконструкция Курского водохранилища обойдется в 10 млрд рублей

По федеральному проекту «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие» в 2026–2030 годах планируется провести реконструкцию Курского водохранилища на реке Тускарь. Общий объем вложений из федерального и областного бюджетов составляет 9,9 млрд руб. Объект законтрактован. Об этом 7 сентября на еженедельном совещании проинформировал председатель правительства Курской области Александр Чепик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Реконструкцию водохранилища господин Чепик назвал одним из самых крупных объектов в регионе.

«Это целая экологическая проблема, связанная с зарастанием водохранилища и с тем, что первый этап работ в том виде, в котором был выполнен, явно недостаточен»,— отметил он.

Строительно-монтажные работы запланированы на период 2028–2030 годов. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. В апреле «Ъ-Черноземье» писал, что по итогам конкурса на разработку проекта реконструкции победителем было признано столичное ООО «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей Оргрэс» («Фирма Оргрэс») с предложением в 357,9 млн руб. Подрядчик должен исполнить обязательства в три этапа до 1 ноября 2027-го.

В середине августа также стало известно, что управление Федеральной антимонопольной службы по Курской области включило местное ООО «Спецстроймонтаж» Лиссы Снидко в реестр недобросовестных поставщиков. По данным УФАС, компания не выполнила работы по расчистке реки Тускарь, а стоимость контракта, заключенного с фирмой в 2022 году, составляла 232,2 млн руб.

Денис Данилов