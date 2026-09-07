Александр Шабанов стал и. о. министра финансов Белгородской области

Исполняющим обязанности министра финансов и бюджетной политики Белгородской области с 4 сентября назначен Александр Шабанов. При этом он сохранил за собой прежнюю должность заместителя главы ведомства — начальника департамента доходов бюджета и долговой политики, которую занимает с февраля 2024 года. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил собственный источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран И.о. министра финансов и бюджетной политики Белгородской области Александр Шабанов (справа)

Фото: управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области И.о. министра финансов и бюджетной политики Белгородской области Александр Шабанов (справа)

Фото: управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

На посту руководителя ведомства господин Шабанов сменил Наталью Шаролапову. Она возглавляла финансово-бюджетный блок с апреля 2023 года в статусе врио министра, а в сентябре 2025-го была назначена на должность вице-губернатора — министра финансов и бюджетной политики региона.

По данным Rusprofile, ранее Александр Шабанов работал в органах власти Шебекинского района, где с января 2011 года по сентябрь 2015 года руководил финансовым департаментом.

В конце июля стало известно, что главой министерства региональной безопасности Белгородской области был назначен кадровый военный Алмаз Хазиев. Само министерство учредили 14 июля, а его первым руководителем временно выступала начальник государственно-правового управления правительства области Анна Колесникова.

Кабира Гасанова