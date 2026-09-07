Девочка из Болохова после инцидента с рисунком «Смешариков» создаст мурал в Ельце

Волонтеры столичной некоммерческой организации «Горизонты будущего» в рамках арт-фестиваля «Елец — город первых» пригласили в Липецкую область 14-летнюю Ксению Щендрыгину из тульского Болохова, которой местные чиновники угрожали уголовным делом о вандализме за рисунки «Смешариков» на детской площадке. Об этом сообщили в правительстве Липецкой области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран рисунки «Смешариков» на детской площадке в тульском Болохово

Фото: администрация города Болохово рисунки «Смешариков» на детской площадке в тульском Болохово

Фото: администрация города Болохово

В ходе фестиваля в микрорайоне Александровском в Ельце девочка создает свой первый мурал. В этом ей помогает художник из Франции — Николя Ткачук, работающий под псевдонимом «Француз».

В липецком правительстве отметили, что помимо этого Ксению Щендрыгину пригласили в детский совет при министерстве строительства Тульской области. Также создатели «Смешариков» готовят специальную коллаборацию с ее рисунками. Как сообщал «Ъ», ранее девочка побывала в студии создателей мультфильма на экскурсии.

В конце августа администрация города Болохова Тульской области опубликовала пост, в котором заявила, что рисунки Ксении Щендрыгиной на детской площадке являются «порчей муниципального имущества» и попадают под уголовные статьи о вандализме и умышленном повреждении имущества (ст. 214 и ст. 167 УК РФ).

Позже местные власти добавили, что подали заявление в полицию. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев призвал «не доводить ситуацию до абсурда и отстать от ребенка».

Егор Якимов