Погрузка на железной дороге на Ставрополье выросла на 11,1% за восемь месяцев

Железнодорожная погрузка в Ставропольском крае с января по август 2026 года составила 3 млн т, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 11,1%. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Наибольший объем погрузки пришелся на зерно — 1,1 млн тонн, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Погрузка химических и минеральных удобрений достигла 1 млн т, однако снизилась на 10,2%. Объем отгрузки нефти и нефтепродуктов составил 547 тыс. т — на 3,9% меньше, чем за тот же период 2025 года.

Константин Соловьев