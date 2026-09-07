Суд в Ставрополе рассмотрит дело о незаконном майнинге с ущербом в 1,8 млн рублей

В Ставрополе суд рассмотрит уголовное в отношении двух местных жителей, обвиняемых в причинении имущественного ущерба путем обмана организованной группой (п. «а» ч. 2 ст. 165 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

По версии следствия, фигуранты занимались нелегальным майнингом: смонтировали компьютерное оборудование, потреблявшее значительные объемы электроэнергии, а для сокрытия реального потребления приобрели и ввели в эксплуатацию устройство, позволявшее использовать электричество в обход прибора учета. Схема действовала с января 2024 по июнь 2025 года. За это время ресурсоснабжающей организации был причинен ущерб на сумму более 1,8 млн руб.

Уголовное дело правоохранители передали в Промышленный районный суд Ставрополя.

Константин Соловьев