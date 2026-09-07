Суд обязал Минстрой Северной Осетии вернуть 162 млн рублей за срыв стройки

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа обязал Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания вернуть в федеральный бюджет 162,86 млн рублей за срыв сроков строительства спортивных объектов во Владикавказе. Постановление суда опубликовано в картотеке дела.

Согласно материалам дела, в 2019 году Министерство спорта РФ и Правительство РСО-Алания заключили соглашения о предоставлении субсидий на общую сумму более 1,6 млрд рублей. Средства предназначались для строительства трёх объектов во Владикавказе: крытого футбольного манежа (224,4 млн рублей), физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном (342,2 млн рублей) и реконструкции стадиона «Спартак» — второй этап (1 млрд рублей).

Федеральный центр выделил финансирование при условии соблюдения графика работ. Плановые показатели технической готовности к концу 2022 года составляли от 18 до 67%. Фактически к началу 2023 года готовность объектов не превышала 2,5–25%, а к апрелю — 4–37%.

За нарушение графиков Министерство спорта России применило штрафные санкции в соответствии с Постановлением Правительства № 999, потребовав возврата 10% от объёма субсидии — 162,8 млн рублей. Поскольку средства добровольно возвращены не были, Управление Федерального казначейства по РСО-Алания обратилось в арбитражный суд.

В кассационной жалобе Министерство строительства настаивало на том, что ответственность должно нести Правительство республики как сторона соглашений, и ссылалось на сложности с распределением финансирования. Суд эти доводы отверг, указав, что именно Министерство строительства определено соглашениями уполномоченным органом, ответственным за исполнение обязательств. Факт нарушения графика ведомство не оспаривало, а обстоятельств непреодолимой силы — чрезвычайных ситуаций или аномальных погодных условий — установлено не было.

Кассационная инстанция также отметила, что доводы жалобы сводятся к переоценке уже исследованных доказательств, что выходит за рамки её полномочий, а нарушений процессуального права, способных повлечь отмену решений, выявлено не было.

Постановление вступает в силу со дня принятия. Его можно обжаловать в Судебной коллегии Верховного суда Российской Федерации в течение двух месяцев.

Тат Гаспарян