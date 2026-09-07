Врио главы Дагестана доложил Путину об обстановке в республике

Врио главы Дагестана Федор Щукин провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве, в ходе которой доложил об обстановке в республике. Об этом сообщает сайт Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрация Президента России Фото: пресс-служба администрация Президента России

Особое внимание в рамках встречи было уделено ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и мерам социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. В своих соцсетях господин Щукин отметил, что президент был проинформирован о ходе восстановительных работ на территориях, пострадавших от паводков, выплате материальной помощи гражданам.

Внимание также уделили поддержке участников СВО и их семей: адресную помощь, социальные выплаты, реабилитацию и трудоустройство вернувшихся бойцов. Врио глава республики рассказал Владимиру Путину о решении создать в Дагестане Дом ветеранов СВО — структуру, которая объединит организации, оказывающие помощь военнослужащим и их близким. Президент, как отмечается в сообщении, положительно оценил инициативу.

На встрече также затронули системные проблемы Дагестана, требующие федерального содействия: модернизацию коммунальной и транспортной инфраструктуры, реализацию национальных проектов и привлечение инвестиций в ключевые отрасли экономики.

Константин Соловьев