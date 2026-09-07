Мерц заявил о «сдвиге в партийной системе» после победы АдГ на выборах

Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал победу партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на региональных выборах в немецкой земле Саксония-Анхальт. Господин Мерц назвал это «тектоническим сдвигом в партийной системе».

По данным экзитполов, АдГ заручилась поддержкой 44,5% избирателей, в то время как консервативный блок ХДС канцлера набрал около 18,5% голосов. Фридрих Мерц заявил, что его партии «не удалось установить эмоциональную связь с людьми».

«Это потрясло нашу партию до основания. Мы не можем просто вернуться к прежнему положению дел, ни я, ни федеральное правительство»,— отметил канцлер Германии (цитата по Bild).

АдГ одержала крупнейшую в своей истории победу и получила мандат на создание правительства в Саксонии-Анхальт. Сопредседатель партии Тино Хрупалла заявил, что АдГ будет добиваться восстановления отношений с Россией и изменения санкционной политики.

О реакции СМИ на победу АдГ — в подборке «Ъ».