«АдГ» одержала крупнейшую в своей истории победу на региональных выборах
В немецкой земле Саксония-Анхальт партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) одержала самую крупную победу в своей истории на региональных выборах, сообщает ZDF. Согласно предварительным оценкам результатов голосования, крайне правые получили от 44% до 44,5% голосов избирателей.
Явка на выборах в восточногерманской земле с населением около 2 млн человек была крайне высокой. Избирательные участки закрылись в 18:00, и уже первые подсчеты подтвердили триумф АдГ. Консервативный блок ХДС набирает около 18,5%, а Левая партия — 9–9,5%. Зеленые и социал-демократы (СДПГ) пока делят третью позицию с результатами в районе 8–9%.
Под вопросом остается судьба партии BSW, отколовшейся от радикальных левых. Она балансирует на грани 5-процентного барьера (4,8–5%).
Результат выше порога, который перед выборами оценивался как необходимый для большинства мест в ландтаге: в мае 2026 года для этого называли отметку 42%. Поэтому при подтверждении предварительных подсчетов АдГ сможет претендовать не просто на руководство правительством, а на его формирование без коалиционных партнеров — такой сценарий заранее рассматривался как возможный.
Если же распределение мандатов не даст самостоятельного большинства, выбор у остальных партий будет ограничен: с 2020 года в Германии действует негласное табу на сотрудничество с АдГ, а другие партии ранее однозначно исключали коалиции с ней. Это оставляет два политических варианта — правительство из нескольких небольших и потенциально неустойчивых партий либо отказ от действующего «брандмауэра».
Победа АдГ также создает для земли отдельные отношения с федеральным центром. В 2025 году Саксония-Анхальт получила от него около €2,8 млрд, но произвольно перекрыть такое финансирование нельзя, поскольку система межрегионального финансирования закреплена конституцией; одновременно в Берлине обсуждалось ограничение доступа земельного правительства к данным о правом экстремизме и шпионаже.