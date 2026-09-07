«Избиратели разочарованы системными партиями»

По предварительным результатам голосования в немецкой земле Саксония-Анхальт, ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) одержала самую крупную победу в своей истории на региональных выборах, получив около 44% голосов. Это событие стало одной из центральных тем обсуждения в международной прессе, которая пытается понять, является ли это поворотным пунктом в предпочтении всех немецких избирателей или отдельно взятым случаем в конкретном регионе страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сопредседатели крайне правой партии «Альтернатива для Германии». Алиса Вайдель, Тино Хрупалла, Ульрих Зигмунд на пресс-конференции Фото: Liesa Johannssen / Reuters Фото: Liesa Johannssen / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Сопредседатели крайне правой партии «Альтернатива для Германии». Алиса Вайдель, Тино Хрупалла, Ульрих Зигмунд на пресс-конференции Фото: Liesa Johannssen / Reuters Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Der Spiegel (Гамбург, Германия) АдГ празднует — падет ли теперь канцлер? Фридрих Мерц хотел уменьшить поддержку АдГ вдвое. В итоге АдГ сократила поддержку ХСС вдвое в Саксонии-Анхальт. Для АдГ это исторический прорыв, для Фридриха Мерца — сокрушительное поражение. Авторитет главы ХДС был подорван еще до выборов. Теперь давление, видимо, вырастет: сможет ли канцлер удержаться? Сходные тенденции наблюдаются во Франции и Великобритании — с разрушительными последствиями. Там в результате подъема правых и правопопулистских сил консервативные партии теряют собственную идентичность, а в итоге и политическое значение.

Deutschlandfunk (Кёльн, Германия) Это не падение демократии Да, результат этих выборов — переломный момент. Впервые в истории Федеративной Республики партия, которую управление по защите конституции в нескольких федеральных землях оценивает как однозначно правоэкстремистскую, сформирует правительство. Нет, результат этих выборов не часто упоминаемое начало конца демократии в Германии. Результат этих выборов — это мандат. Мандат на работу по укреплению нашей демократии. Потому что успех АдГ — это на самом деле не столько успех АдГ, это следствие пробелов, которые оставили другие и которые АдГ заполнила бодрыми кандидатами, постоянным присутствием и многочисленными обещаниями. Что же можно сделать? Политики могли бы для начала перестать использовать в отношении АдГ, а также ее избирателей одни и те же ключевые слова: «правые экстремисты», «запрет». Нужны не все новые сценарии конца света, а последовательная, предметная полемика с АдГ. И прежде всего нужно собственное убедительное видение будущего Саксонии-Анхальт и Германии в целом. Нужны политические деятели, способные найти путь и к разуму, и к сердцу людей.

Compact (Фалькензе, Германия) Зигмунд зажег в Саксонии-Анхальт В это почти невозможно поверить! С более чем 44% голосов АдГ получила мандат на формирование правительства в Саксонии-Анхальт. Триумф! Ни одна другая партия ей даже в подметки не годится. ХДС был безжалостно наказан, его поддержка сократилась вдвое. Ули Зигмунд (ведущий кандидат АдГ в Саксонии-Анхальт.— “Ъ”) — победитель с таким интересом ожидавшихся выборов в Саксонии-Анхальт! До первого сформированного АдГ правительства земли рукой подать! Над Федеративной Республикой Германией веет дыханием истории.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) Партия «Альтернатива для Германии» набирает силу среди немецких правых 44-процентное большинство партии в Саксонии-Анхальт отражает недовольство избирателей существующими системными партиями. Политический кризис в Германии — последнее, что нужно Европе. Но, возможно, именно это ее и ждет. В воскресенье избиратели в восточной земле Саксония-Анхальт повергли политику в хаос, продемонстрировав решительную поддержку ранее отверженной правой партии. Сигнал ясен, даже если предвыборная математика не обеспечит «Альтернативе для Германии» рабочее большинство в правительстве земли. Избиратели разочарованы традиционными партиями. Разочарование вызвано прежде всего либеральной иммиграционной политикой, которую Берлин проводил в течение десяти лет после 2015 года и которую трудно отменить. К тому же экономика страдает от анемии, которую Берлин изо всех сил пытается вылечить. А основные партии отказываются признать, что их одержимость нулевым выбросом парниковых газов оказалась катастрофической для домохозяйств, обремененных постоянно растущими счетами за электроэнергию. По историческим причинам основные партии, особенно правоцентристские, с опаской относятся к сотрудничеству с правыми движениями. Именно поэтому существует политический «защитный барьер», призванный исключить АдГ из правящей коалиции. АдГ нередко вредит сама себе, отказываясь наказывать или исключать лидеров и членов, обвиняемых, а в некоторых случаях и осужденных за повторение нацистских лозунгов. Однако слабые места АдГ не освобождают политиков из основных партий от обязанности показать избирателям, что они способны добиться реальных изменений на фоне вышедшей из-под контроля миграционной политики и экономического спада. В противном случае следует ожидать, что результаты в Саксонии-Анхальт станут новой нормой для Германии.

The Economist (Лондон, Великобритания) «Альтернатива для Германии» завоевала свой лучший результат Глубоко пристыженный ХДС, похоже, теперь готов зализывать раны и позволить «Альтернативе для Германии» попытаться сформировать правительство… Если АдГ попытается и потерпит неудачу или просто откажется играть по правилам, Саксония-Анхальт окажется в тупике. Согласно земельным правилам, нет ограничений по времени для формирования правительства или назначения премьер-министра. Многие в ХДС считают, что лучше всего именно так пока и поступить, поверить в улучшение настроений избирателей и, возможно, добиться проведения еще одних выборов в следующем году, которые могут принести более благоприятный результат. Они также захотят избежать любых действий, которые могли бы навредить их перспективам на двух следующих выборах в земельные органы власти 20 сентября. Это мнение порождено скорее отчаянием, чем решимостью. Но это довольно точное описание настроения в правящей партии Германии.

Milliyet (Стамбул, Турция) Поворотный момент для Германии Как отметил политолог Джан Байдарол, «к сожалению, крайне правые в Германии на подъеме. Это факт… Но я не думаю, что настолько же влиятельными они будут и на выборах в Бундестаг. Конечно, это не очень хорошие новости для наших граждан. Что касается отношений с Турцией, не думаю, что они как-то сильно изменятся в ближайшее время. Потому что сейчас Германию больше всего пугает вопрос обороны против России. Так что мы видим их потребность в турецкой армии, и правительство Германии старается установить более глубокие связи с Турцией в сфере обороны».

Подготовили Яна Рождественская, Алена Миклашевская, Евгений Хвостик