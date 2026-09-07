АдГ потребует пересмотреть санкции против России

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла после победы на выборах в ландтаг (земельный парламент) Саксонии-Анхальт заявил, что партия будет добиваться восстановления отношений с Россией и изменения санкционной политики.

«Мы хотим, чтобы у нас снова были хорошие отношения с Россией», — сказал он в эфире ARD. По его словам, партия будет добиваться отмены санкций через Бундесрат (палата федеральных земель), оказывая давление на федеральное правительство.

Выборы в ландтаг 6 сентября принесли АдГ 43,8% голосов — лучший показатель в истории партии в регионах (вдвое больше, чем пять лет назад). ХДС Фридриха Мерца получил лишь 17,2% (антирекорд), СДПГ — 9,3%, «Зеленые» — 8,9%, Левая партия — 8,6%. В ландтаг также прошла BSW с 5,3%.