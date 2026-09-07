Гибель альпинистов в ущелье Безенги в КБР расследует военное следствие

Уголовное дело о халатности после схода снежно-ледовой массы на группу альпинистов в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии расследует военное следствие. Это «Ъ-Кавказ» подтвердил пресс-секретарь следственного управления СКР по КБР Мурат Багов. Речь идет о 316-м военном следственном отделе СК России, действующем в Нальчике.

Военное следствие занимается делами, подпадающими под установленную законом военную подследственность, в том числе связанными с военнослужащими. В данном случае, по словам председателя комитета спортивного альпинизма Федерации альпинизма России (ФАР) Александра Яковенко, погибшие и пострадавшие входили в группу, проходившую плановые учебные сборы представителей силовых ведомств.

При этом господин Яковенко не считает произошедшее следствием нарушений при организации занятий. По его словам, участники не совершали спортивного восхождения, а отрабатывали навыки работы на ледовом рельефе. На несколько дней они размещались в палаточном лагере и выходили на учебные участки, где занимались техникой передвижения и организацией страховки.

«Это не классическое восхождение, а именно учебный процесс,— рассказал господин Яковенко.— Участники разбивают палаточный лагерь и выходят на несколько дней для отработки техники передвижения по ледовому рельефу и организации страховки. Позанимавшись, они должны были вернуться в стационарный лагерь».

По словам эксперта, среди участников не было новичков, а подготовкой занимались опытные специалисты. В проведении сборов участвовали гражданские инструкторы ФАР. Старший тренер и ответственный за безопасность также были гражданскими специалистами. По словам господина Яковенко, квалификация участников и организация самого мероприятия соответствовали необходимым требованиям.

При этом он выразил сомнение в обоснованности возбуждения дела по статье о халатности. «Для меня точно непонятно, какая здесь халатность. Все, что нужно, было сделано правильно в рамках проведения таких вещей»,— заявил господин Яковенко.

По его словам, при проведении сборов учитывается работа соответствующей противолавинной службы. Информация о мероприятии и местах занятий была известна руководству лагеря, а отдельного уведомления гражданского МЧС о каждом перемещении участников не требовалось. Эксперт считает, что произошедшее было чрезвычайным природным событием, которое практически невозможно было спрогнозировать.

Причиной трагедии, по версии господина Яковенко, стало обрушение большой массы снега и льда с расположенного выше склона. По его словам, участок обрушения находился на значительном удалении от альпинистов. Масса с большой высоты упала на ледник, после чего возникла ударная волна, увлекшая за собой расположенный ниже снежно-ледовый покров. Масштаб такого обвала, считает эксперт, является исключительно редким и может повторяться раз в несколько десятилетий.

Уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) было возбуждено после схода лавины 6 сентября. Следствие устанавливает причины и условия произошедшего. Прокуратура КБР контролирует установление обстоятельств трагедии.

По данным ГУ МЧС по КБР, всего в зарегистрированной группе было 33 человека. Снежно-ледовая масса накрыла находившихся в районе горы Мижирги альпинистов. На данный момент подтверждена гибель 11 человек, шестеро пострадали и были госпитализированы, десять смогли самостоятельно спуститься. Судьба еще шестерых остается неизвестной, их поиски продолжаются.

Роман Лаврухин