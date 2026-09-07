В ФАР отвергли версию о халатности погибших в Безенгийском ущелье альпинистов

В Федерации альпинизма России не считают, что причиной гибели альпинистов в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии могли стать недостаточная подготовка участников или нарушения при организации учебных сборов. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщил председатель комитета спортивного альпинизма ФАР Александр Яковенко.

По его словам, новичков среди участников не было, а за подготовку отвечали опытные специалисты. «С ними работают достаточно опытные, серьезные люди. И квалификация, и уровень подготовки, и само мероприятие организованы с учетом всех возможных вещей»,— сказал господин Яковенко.

Он подчеркнул, что попавшая под обвал группа не совершала спортивного восхождения. Участники — представители силовых ведомств, за исключением пограничной службы — проходили плановые сборы и отрабатывали навыки работы на ледовом рельефе. По стандартной схеме они размещались в палаточном лагере и на несколько дней выходили на учебные участки.

В проведении сборов участвовали гражданские специалисты Федерации альпинизма. По словам господина Яковенко, старший тренер и ответственный за безопасность также были гражданскими специалистами. При этом старший тренер руководил работой всего сбора и не обязательно должен был находиться непосредственно на конкретном участке, где занимались альпинисты.

В ФАР также не усматривают в произошедшем признаков того, что участники вышли на заведомо опасный маршрут. По словам господина Яковенко, в районе Мижирги регулярно проводятся занятия на ледовом рельефе, где альпинисты отрабатывают технику передвижения и организацию страховки. Лавинная обстановка при проведении таких работ учитывается.

«Это не работа на альпинистском маршруте, куда они полезли делать что-то опасное. Это нормальная работа. Просто со склона свалилась огромная масса льда и снега»,— сказал господин Яковенко.

Он также выразил непонимание в связи с возбуждением уголовного дела о халатности. По словам эксперта, все необходимые процедуры при проведении таких сборов были соблюдены. Информация о мероприятии и местах работы групп была известна руководству лагеря, а отдельного уведомления гражданского МЧС о каждом перемещении участников, по его словам, не требовалось.

«Для меня точно непонятно, какая здесь халатность. Все, что нужно, было сделано правильно в рамках проведения таких вещей»,— заявил господин Яковенко.

Уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) возбудили 6 сентября после схода лавины с горы Мижирги. Следователи устанавливают причины и условия произошедшего. Прокуратура Кабардино-Балкарии поставила установление обстоятельств трагедии на контроль.

По данным ГУ МЧС по КБР, вечером 6 сентября снежно-ледовая масса накрыла группу из 33 человек. На данный момент подтверждена гибель 11 альпинистов, еще шестеро получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения. Десять человек смогли спуститься самостоятельно, судьба еще шестерых остается неизвестной. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Роман Лаврухин