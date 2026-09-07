В ФАР сход лавины на альплагерь в Безенги назвали событием уровня Кармадонской трагедии

Сход снежно-ледовой массы с горы Мижирги в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии стал крайне редким природным явлением. Такой оценки придерживается председатель комитета спортивного альпинизма Федерации альпинизма России Александр Яковенко. По его словам, обрушение такого масштаба могло происходить в районе раз в несколько десятилетий.

«Масштаб обвала такой, что, наверное, десятки лет подобного не происходило. Такое событие может происходить раз в 50 лет или около того»,— сказал господин Яковенко.

По его словам, подтаивание привело к сходу большой площади снежно-ледового склона с крупными ледовыми глыбами. Обрушение произошло выше и на значительном удалении от места, где находились альпинисты. Масса упала с большой высоты на ледник, после чего возникла ударная волна и движение снега и льда продолжилось дальше.

Обычная лавинная обстановка в районе, по словам господина Яковенко, учитывается при проведении учебных сборов. Однако именно такой масштабный сход, считает он, практически невозможно было предсказать.

По редкости явления господин Яковенко сравнил трагедию с обрушением ледника Колка в Кармадонском ущелье Северной Осетии в 2002 году, когда погибла съемочная группа Сергея Бодрова-младшего. При этом механика событий различалась: в Кармадоне сход ледника перерос в селевой поток, тогда как в Безенги обрушившаяся масса осталась на леднике.

По словам господина Яковенко, произошедшее не было связано с выходом альпинистов на заведомо опасный спортивный маршрут. Они находились на учебных площадках, а подготовка проводилась в рамках стандартной работы лагеря. Именно поэтому, считает эксперт, говорить о том, что участники сознательно пошли на неоправданный риск, оснований нет.

Трагедия произошла вечером 6 сентября. По данным ГУ МЧС по КБР, снежно-ледовая масса сошла с горы Мижирги на группу из 33 альпинистов. Первоначально сообщалось о двух погибших. Впоследствии число погибших выросло до 11, еще шесть человек получили травмы и были госпитализированы. Десять альпинистов смогли самостоятельно спуститься из зоны схода, судьба еще шестерых остается неизвестной. Их поиски продолжаются. К поисково-спасательной операции привлечены сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и оперативная группа ГУ МЧС по КБР.

Роман Лаврухин