При сходе лавины в КБР погиб петербургский альпинист Альберт Изотов

Среди 11 альпинистов, погибших при сходе снежно-ледовой массы с горы Мижирги в Кабардино-Балкарии, был петербургский альпинист Альберт Изотов. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщил председатель комитета спортивного альпинизма Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Яковенко.

Господин Изотов был членом региональной Федерации альпинизма и гражданским инструктором на проходивших в Безенгийском ущелье учебных сборах. По словам господина Яковенко, он обладал необходимой квалификацией и большим опытом работы в горах.

Изотов имел значительный спортивный опыт, в том числе в районе Мижирги. В составе команды с Александром Гуковым, Виктором Ковалем и Сергеем Кондрашкиным он проходил маршрут категории 5Б на Восточную Мижирги и становился призером чемпионата Санкт-Петербурга. В 2018 году Изотов руководил группой, совершившей восхождение на Кундюм—Мижирги высотой 4500 м по маршруту категории 3Б.

«Это был опытный специалист, с соответствующей квалификацией. Другого варианта быть не может»,— сказал господин Яковенко.

Опыт Изотова включал не только спортивные восхождения, но и работу в качестве инструктора. По словам господина Яковенко, гражданские специалисты регулярно привлекаются Федерацией альпинизма к подготовке представителей силовых ведомств. На проходивших в Безенги сборах Изотов находился именно в качестве такого инструктора.

Вечером 6 сентября на группу альпинистов в районе Мижирги сошла снежно-ледовая масса. Как сообщили в ГУ МЧС по КБР, погибли 11 человек, шестеро пострадали и были госпитализированы. Еще десять альпинистов смогли самостоятельно спуститься, а местонахождение шестерых пока не установлено. Поисково-спасательная операция продолжается.

Роман Лаврухин