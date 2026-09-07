Погибшие под лавиной в КБР проходили сборы для силовиков

Группа альпинистов, попавшая под лавину в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии, проходила плановые учебные сборы для представителей силовых ведомств, а не совершала спортивное восхождение. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщил председатель комитета спортивного альпинизма Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Яковенко.

По его словам, участники отрабатывали технику передвижения по ледовому рельефу и организацию страховки. На несколько дней они разместились в палаточном лагере и выходили на учебные участки. Среди участников не было пограничников, уточнил господин Яковенко.

«Это не классическое восхождение, а именно учебный процесс,— рассказал он.— Участники разбивают палаточный лагерь и выходят на несколько дней для отработки техники передвижения по ледовому рельефу и организации страховки. Позанимавшись, они должны были вернуться в стационарный лагерь».

Лавина накрыла палаточный лагерь и места проведения занятий. Всего в зарегистрированной группе было 33 человека, однако непосредственно в зоне схода первоначально находились 15 альпинистов. По словам господина Яковенко, участники могли работать на разных участках.

Подготовка силовиков по программам ФАР, по словам господина Яковенко, является стандартной практикой. В сборах участвуют гражданские инструкторы Федерации. При этом, отметил он, уровень подготовки участников и квалификация специалистов соответствовали требованиям.

По словам господина Яковенко, старший тренер и ответственный за безопасность на таких сборах также являются гражданскими специалистами. Старший тренер при этом руководит работой всего сбора, поэтому не обязательно находится непосредственно на том участке, где в конкретный момент занимаются участники.

Вечером 6 сентября с горы Мижирги сошла снежно-ледовая масса и накрыла группу альпинистов. По данным ГУ МЧС по КБР, в результате погибли 11 человек, еще шестеро получили травмы и были госпитализированы. Десять альпинистов смогли спуститься самостоятельно, судьба еще шестерых остается неизвестной, их продолжают искать.

Роман Лаврухин