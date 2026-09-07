Расследование убийства выборгского депутата Петрова объединили с делом о краже

Правоохранительные органы объединили расследование заказного убийства депутата Выборского района Ленинградской области Александра Петрова в 2020 году с делом о краже в особо крупном размере. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

По данным следствия, 24 октября 2020 года неизвестный выстрелил в 61-летнего Александра Петрова, который находился в доме под Выборгом. В тот же день СКР возбудил дело об убийстве по найму.

В июне обвинения в заказном убийстве предъявили петербургскому бизнесмену Илье Траберу. По делу также проходили бывший деловой партнер предпринимателя Владимир Даниленко, Саид Саладинов и бывший боксер Алисултан Надирбегов. Все они были арестованы. В конце августа СКР прекратил уголовное дело против Ильи Трабера. Первым из СИЗО вышел он, затем выпустили всех остальных фигурантов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Антиквар не при делах».