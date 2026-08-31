СКР прекратил уголовное дело бизнесмена Трабера об убийстве депутата Петрова
Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении петербургского бизнесмена Ильи Трабера, сообщила «Фонтанка». Информацию также подтвердил ТАСС адвокат предпринимателя Игорь Сочиянц.
Бизнесмен Илья Трабер
Фото: Ефим Брянцев / Коммерсантъ
Господин Трабер обвинялся в заказном убийстве. Теперь он имеет право на реабилитацию — возмещение морального и имущественного вреда, причиненного за время, пока он был под арестом.
Суд арестовал Илью Трабера 17 июня. Ему были предъявлены обвинения в заказном убийстве депутата Выборского района Ленинградской области Александра Петрова в октябре 2020 года. Илья Трабер вину не признавал. По этому же делу арестованы бывший боксер Алисултан Надирбегов, бывший партнер бизнесмена Владимир Даниленко и Саид Саладинов.
28 августа стало известно, что Илью Трабера отпустили из московского СИЗО «Лефортово». По информации «Фонтанки» , следствие мотивировало решение резким ухудшением здоровья арестанта. Источник ТАСС сообщил, что бизнесмен вернулся домой в Санкт-Петербург.
Подробнее — в материале «Петербург снова бандитский».
Уголовное дело в отношении Ильи Трабера об убийстве депутата Александра Петрова возбудили на основании показаний бывшего водителя бизнесмена Игоря Лыкова. Лыков утверждал, что Илья Трабер и Владимир Даниленко были причастны к его уголовному преследованию и тюремному сроку. После возвращения из плена в зоне СВО, где он дал интервью украинскому блогеру, бывший водитель дал показания российскому следствию как свидетель.
По основной версии следствия, преступление, совершенное в октябре 2020 года, могло быть связано с бизнесом Александра Петрова. Александр Петров владел долями в нескольких компаниях, специализирующихся на строительстве, операциях с недвижимостью, гостиничном и портовом бизнесе. В число его активов входили Выборгский судостроительный завод и Выборгская топливная компания, хотя завод сообщал, что Петров вышел из акционеров еще в 2012 году.