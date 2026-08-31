СКР прекратил уголовное дело бизнесмена Трабера об убийстве депутата Петрова

Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении петербургского бизнесмена Ильи Трабера, сообщила «Фонтанка». Информацию также подтвердил ТАСС адвокат предпринимателя Игорь Сочиянц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнесмен Илья Трабер

Фото: Ефим Брянцев / Коммерсантъ Бизнесмен Илья Трабер

Фото: Ефим Брянцев / Коммерсантъ

Господин Трабер обвинялся в заказном убийстве. Теперь он имеет право на реабилитацию — возмещение морального и имущественного вреда, причиненного за время, пока он был под арестом.

Суд арестовал Илью Трабера 17 июня. Ему были предъявлены обвинения в заказном убийстве депутата Выборского района Ленинградской области Александра Петрова в октябре 2020 года. Илья Трабер вину не признавал. По этому же делу арестованы бывший боксер Алисултан Надирбегов, бывший партнер бизнесмена Владимир Даниленко и Саид Саладинов.

28 августа стало известно, что Илью Трабера отпустили из московского СИЗО «Лефортово». По информации «Фонтанки» , следствие мотивировало решение резким ухудшением здоровья арестанта. Источник ТАСС сообщил, что бизнесмен вернулся домой в Санкт-Петербург.

Подробнее — в материале «Петербург снова бандитский».