Последних двух фигурантов по делу Ильи Трабера выпустили из СИЗО

Сотрудники ФСИН выпустили из СИЗО Саида Саладинова и бывшего боксера Алисултана Надирбегова. Они проходили по делу петербургского бизнесмена Ильи Трабера о заказном убийстве депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова в октябре 2020 года. Об этом сообщил «РИА Новости» участник процесса.

Ранее из-под стражи освободили самого господина Трабера и его делового партнера Владимира Даниленко. Он вышел из спецблока изолятора «Матросская Тишина» и возвращается в Санкт-Петербург. Причиной стало то, что следствие не нашло доказательств причастности фигуранта к преступлению.

Илью Трабера отправили под арест по обвинению в заказном убийстве Александра Петрова 17 июня. Как считало следствие, нанятый бизнесменом киллер убил депутата выстрелом из снайперской винтовки в поселке Великое. Мотивом преступления силовики считали бизнес потерпевшего. Исполнителем убийства считали Алисултана Надирбегова.

28 августа господина Трабера выпустили из СИЗО из-за состояния здоровья, а 31 августа СКР прекратил уголовное дело против него по реабилитирующим обстоятельствам. После этого бизнесмен вернулся домой в Санкт-Петербург.

Подробнее — в материале «Ъ» «Антиквар не при делах».

Никита Черненко