Последних двух фигурантов по делу Ильи Трабера выпустили из СИЗО
Сотрудники ФСИН выпустили из СИЗО Саида Саладинова и бывшего боксера Алисултана Надирбегова. Они проходили по делу петербургского бизнесмена Ильи Трабера о заказном убийстве депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова в октябре 2020 года. Об этом сообщил «РИА Новости» участник процесса.
Ранее из-под стражи освободили самого господина Трабера и его делового партнера Владимира Даниленко. Он вышел из спецблока изолятора «Матросская Тишина» и возвращается в Санкт-Петербург. Причиной стало то, что следствие не нашло доказательств причастности фигуранта к преступлению.
Илью Трабера отправили под арест по обвинению в заказном убийстве Александра Петрова 17 июня. Как считало следствие, нанятый бизнесменом киллер убил депутата выстрелом из снайперской винтовки в поселке Великое. Мотивом преступления силовики считали бизнес потерпевшего. Исполнителем убийства считали Алисултана Надирбегова.
28 августа господина Трабера выпустили из СИЗО из-за состояния здоровья, а 31 августа СКР прекратил уголовное дело против него по реабилитирующим обстоятельствам. После этого бизнесмен вернулся домой в Санкт-Петербург.
Подробнее — в материале «Ъ» «Антиквар не при делах».
Следственное производство по делу бизнесмена Ильи Трабера Следственный комитет России прекратил в 2026 году по реабилитирующим основаниям, что даёт ему право на возмещение вреда, причинённого уголовным преследованием и арестом.
В основу уголовного дела об убийстве депутата Александра Петрова легли показания водителя бизнесмена Игоря Лыкова, который ранее был осуждён за мошенничество. По версии защиты, свидетельские показания Лыкова были продиктованы местью за якобы несовершённые преступления, так как он винил Трабера и Даниленко в своём уголовном преследовании.
В 2020 году Александр Петров, будучи муниципальным депутатом Выборга, владел долями в десятках компаний, включая Выборгский судостроительный завод и Выборгскую топливную компанию.