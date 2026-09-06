В Кабардино-Балкарии возбудили дело о халатности после гибели альпинистов под лавиной

В Кабардино-Балкарии Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту схода лавины на группу из 15 альпинистов в Безенгийском ущелье, в результате которого погибли два человека. Дело расследуется по статье о халатности, сообщили в СК России.

Лавина сошла вечером 6 сентября с горы Мижирги, когда группа альпинистов проходила по маршруту. По предварительным данным, еще три альпиниста получили травмы, десять оказались под снегом. Спасатели продолжают поисковые работы.

К операции привлечены сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и оперативная группа республиканского главка ведомства. Для эвакуации пострадавших был задействован вертолет Ми-8 МЧС. Пострадавших доставили на нем в ближайшую больницу.

Следователи устанавливают обстоятельства схода лавины, а также причины и условия, которые могли привести к гибели людей. В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий.

Установлением обстоятельств происшествия также занимается прокуратура Кабардино-Балкарии, которая поставила проверку на контроль.

Валерий Климов