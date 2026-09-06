Работы на месте схода лавины в Кабардино-Балкарии приостановлены до утра

В Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии поисково-спасательные работы на месте схода лавины приостановлены до наступления светового дня. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщил заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев. К настоящему моменту спасатели эвакуировали троих пострадавших, тела двоих погибших пока остаются на склоне.

Под снежным настом может находиться еще не менее 10 человек из зарегистрированной группы в 15 альпинистов, однако господин Хаджиев затруднился дать точную оценку их числа. Суммарно в поисковой операции планируется задействовать около 50 специалистов и вертолет Ми-8 МЧС России.

ЧП произошло 6 сентября на склоне горы Мижирги (5025 м). Безенгийское ущелье считается самым сложным и категорийным районом высокогорного альпинизма на Кавказе. За всю историю освоения района здесь погибли свыше 200 человек, причем около 35–40% трагедий связаны именно со сходом лавин и обвалами льда. По данным МЧС, в высокогорье республики ежегодно фиксируется от 100 до 180 сходов лавин, а на высотах свыше 3500 м лавинная опасность сохраняется круглогодично.

Роман Лаврухин