В Ставрополе продают два исторических торговых центра за 840 млн рублей

В Ставрополе на продажу выведены два крупных объекта коммерческой недвижимости общей стоимостью 840 млн руб. Соответствующие объявления опубликованы на специализированных электронных площадках. Речь идет о четырехэтажном торговом комплексе «Пассаж» в историческом центре города и двухэтажном ТЦ «Изобильное» на улице Мира вместе с земельным участком. Оба объекта позиционируются как действующие коммерческие активы с высокой заполняемостью и устойчивым пешеходным трафиком.

Наиболее крупным и дорогостоящим лотом стал ТЦ «Пассаж» (проспект Карла Маркса, 59), за который собственник рассчитывает получить 600 млн руб. При общей площади здания 7,68 тыс. кв. м цена одного квадратного метра составляет порядка 78,1 тыс. руб. Четырехэтажный комплекс имеет бутиковую планировку, оборудован лифтом и оснащен двумя независимыми входами — со стороны проспекта Карла Маркса и ТЦ «Базар». Объект расположен в ключевом торговом узле нижней части города по соседству с ТЦ «Европейский», «Аврора» и мебельным центром Hoff.

Здание «Пассажа» признано памятником архитектуры регионального значения («Театр братьев Меснянкиных»). Торгово-зрелищный комплекс был возведен в 1910–1913 годах по проекту архитекторов Григория Кускова и А. Скворцова для купцов первой гильдии Ивана и Алексея Меснянкиных. Исторически объект объединял под одной крышей торговые лавки, кинотеатр, ресторан «Гном» и драматический театр с залом на 600 мест. В годы Великой Отечественной войны здание пострадало от взрыва бомбы, а при восстановлении в 1944 году его фасад и интерьеры подвалов были перепланированы. История семьи Меснянкиных и самого «Пассажа» легла в основу пьесы Ильи Сургучева «Торговый дом», а также упоминается в произведениях современных авторов.

Второй лот — торговый центр «Изобильное» на улице Мира, 280/5А — оценен в 240 млн руб. Площадь здания составляет 1,67 тыс. кв. м (143,7 тыс. руб. за 1 кв. м). В стоимость сделки входит земельный участок площадью 12,5 сотки, находящийся в собственности. Двухэтажный объект оборудован лифтом, отдельной погрузочно-разгрузочной зоной, прилегающей парковкой и выделенной электрической мощностью в 85 кВт. Продавец отмечает возможность адаптации здания под торговые цели или использование в качестве логистического хаба.

Локация ТЦ «Изобильное» также имеет градостроительную историю: в конце XIX века на этом участке находился «Великокняжеский» особняк, который планировался под резиденцию представителей императорской фамилии или кавказского наместника. На рубеже 1960–1970-х годов историческая усадьба была снесена, а на ее месте построили типовые советские торговые объекты — рыбный магазин «Океан» и гастроном «Изобильный», сформировавшие текущий профиль площадки.

Валерий Климов