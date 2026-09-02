Мощи Дмитрия Донского выставят для поклонения верующих на 14 дней

Мощи святого князя Дмитрия Донского выставят для поклонения в храме Христа Спасителя до 20 сентября, сообщили в пресс-службе Московской патриархии. Сегодня днем архиепископ РПЦ Зеленоградский Савва заявил, что святыню выставят для поклонения 7 сентября.

Ковчег с мощами будет доставлен в храм Христа Спасителя из Архангельского собора перед началом общемосковского крестного хода, который состоится 6 сентября. Как уточнил архиепископ Савва, мощам Дмитрия Донского можно будет поклониться, но только «проходя мимо» из-за большого количества желающих.

Обретение мощей великого князя произошло в июле. Гроб Дмитрия Донского вскрыли во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Тогда же в РПЦ отметили, что останки Дмитрия Донского остались почти в полной сохранности, за исключением левой пяточной кости. Она, вероятно, могла пострадать еще при работах в 1860-х годах, когда из саркофага изъяли слезницу, а затем передали в Оружейную палату.