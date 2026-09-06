В Москве стартовал крестный ход с мощами Дмитрия Донского

От храма Христа Спасителя стартовал общемосковский крестный ход, который возглавил патриарх Кирилл. Мероприятию предшествовала литургия, во время которой в ХХС доставили ковчег с мощами князя Дмитрия Донского. Реликвию вместе с иконой Всех святых Московских и Смоленской иконой Божией Матери пронесут крестным ходом до Новодевичьего монастыря.

На старте были установлены рамки металлодетекторов. Охрана сообщала собравшимся, что не пропустит участников с имперскими флагами, передает корреспондент «Ъ». В основном верующие несут флаги с ликами святых.

После крестного хода мощи будут выставлять в ХХС до 20 сентября. Как уточнял архиепископ Савва, святыне можно будет поклониться, но только «проходя мимо» — из-за большого количества желающих.

Также частицу мощей сегодня доставили в главный храм Вооруженных сил в подмосковном парке «Патриот». В РПЦ ранее призывали отправить реликвию в зону СВО.

Дария Максимова