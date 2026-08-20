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В РПЦ призвали скорее отправить мощи Дмитрия Донского в зону СВО

В зону СВО следует как можно скорее доставить части мощей Дмитрия Донского, найденные в Архангельском соборе Кремля. Об этом заявил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он назвал вопрос сохранности мощей вторичным.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

«Не думаю, что здесь будут какие-то большие задержки. Все разделяют мнение о том, что возможность такого поклонения должна быть представлена православным военнослужащим как можно скорее»,— сказал господин Кипшидзе в интервью «Вестям».

В РПЦ уточнили, что частицы мощей разместят в нескольких храмах России. «Вопрос (сохранности мощей.— "Ъ") скорее нужно адресовать специалистам, археологам... Есть оценки, что мощи находятся в хорошем состоянии. Вопрос сохранности мощей для церковного сознания является вторичным, первично то, что мы можем прикоснуться к святым мощам»,— убежден Вахтанг Кипшидзе.

В июле в Архангельском соборе из-за проседания плит пола на захоронениях князей и угрозы разрушения надгробниц начали реставрационные работы. Специалисты достали три саркофага — князя Дмитрия Донского, князя Ивана Красного и Угличского князя Дмитрия Жилки. Реставраторы обнаружили две трещины на крышке первого саркофага. С благословения патриарха его вскрыли и подтвердили, что внутри хранятся мощи святого. Госагентства сообщали, что РПЦ передала части мощей в другие храмы.

Фотогалерея

Захоронить нельзя оставить

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Мощи святого Николая Чудотворца, скончавшегося примерно в 345 году н.э., в XI веке были вывезены итальянскими купцами в город Бари. Святой жил во времена поздней Римской империи, умер и был похоронен близ современной Антальи. В 1998 году турецкий Фонд святого Николая требовал вернуть его останки «ради восстановления исторической справедливости», но мощи остались в Италии

Мощи святого Николая Чудотворца, скончавшегося примерно в 345 году н.э., в XI веке были вывезены итальянскими купцами в город Бари. Святой жил во времена поздней Римской империи, умер и был похоронен близ современной Антальи. В 1998 году турецкий Фонд святого Николая требовал вернуть его останки «ради восстановления исторической справедливости», но мощи остались в Италии

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ  /  купить фото

Хаджи-Мурат (герой одноименной повести Льва Толстого) был сподвижником имама Шамиля во время Кавказкой войны. После гибели военачальника, его тело было захоронено на территории современного Азербайджана, а голову доставили в Россию. Сейчас череп находится на хранении Музее антропологии и этнографии (Кунсткамера). С начала 1990-х годов дагестанские депутаты и общественные организации неоднократно пытались вернуть останки Хаджи-Мурата. В 2015 году в Минкультуры была создана межведомственная комиссия по исследованию и перезахоронению останков Хаджи-Мурата, однако окончательного решения пока не принято

Хаджи-Мурат (герой одноименной повести Льва Толстого) был сподвижником имама Шамиля во время Кавказкой войны. После гибели военачальника, его тело было захоронено на территории современного Азербайджана, а голову доставили в Россию. Сейчас череп находится на хранении Музее антропологии и этнографии (Кунсткамера). С начала 1990-х годов дагестанские депутаты и общественные организации неоднократно пытались вернуть останки Хаджи-Мурата. В 2015 году в Минкультуры была создана межведомственная комиссия по исследованию и перезахоронению останков Хаджи-Мурата, однако окончательного решения пока не принято

Фото: Wikipedia

Мумия фараона Египта Рамзеса I, деда знаменитого Рамзеса Великого, была найдена в 1817 году в Долине царей. Неопознанная в качестве царских останков, она была вывезена в Северную Америку, где хранилась в музее канадского города Ниагара-Фолс. В 2000 году мумию купил музей США в штате Атланта за $2 млн. Американские ученые согласились выдать останки царя лишь после досконального их изучения, доказавшего, что это действительно Рамзес I. В 2003 году мумию вернули в Египет и поместили в Луксорский музей

Мумия фараона Египта Рамзеса I, деда знаменитого Рамзеса Великого, была найдена в 1817 году в Долине царей. Неопознанная в качестве царских останков, она была вывезена в Северную Америку, где хранилась в музее канадского города Ниагара-Фолс. В 2000 году мумию купил музей США в штате Атланта за $2 млн. Американские ученые согласились выдать останки царя лишь после досконального их изучения, доказавшего, что это действительно Рамзес I. В 2003 году мумию вернули в Египет и поместили в Луксорский музей

Фото: AP

Представители индейского племени апачей считают, что в 1918 году Прескотт Буш (отец и дед президентов США), будучи студентом Йельского университета, раскопал могилу их легендарного вождя Джеронимо. По их словам, из захоронения был похищен череп. Племя апачей неоднократно просило американские власти вернуть останки вождя, утверждая, что череп используется в обрядах тайного студенческого общества «Череп и кости». В самом обществе и университете отрицают свою причастность к похищению останков Джеронимо

Представители индейского племени апачей считают, что в 1918 году Прескотт Буш (отец и дед президентов США), будучи студентом Йельского университета, раскопал могилу их легендарного вождя Джеронимо. По их словам, из захоронения был похищен череп. Племя апачей неоднократно просило американские власти вернуть останки вождя, утверждая, что череп используется в обрядах тайного студенческого общества «Череп и кости». В самом обществе и университете отрицают свою причастность к похищению останков Джеронимо

Фото: AP

Останки одного из самых древних жителей Северной Америки были найдены в 1996 году в штате Вашингтон (США). Возраст скелета насчитывает около 8,5 тысяч лет. Несколько индейских племен потребовали через суд передать им останки, утверждая, что так называемый «кенневикский человек» их предок. Антропологи в 2004 году смогли доказать, что скелет принадлежит древнему азиату. Однако в июне 2015 года европейские палеонтологи в ходе исследования выяснили, что это останки одного из первых индейцев. В феврале 2017 года скелет был захоронен

Останки одного из самых древних жителей Северной Америки были найдены в 1996 году в штате Вашингтон (США). Возраст скелета насчитывает около 8,5 тысяч лет. Несколько индейских племен потребовали через суд передать им останки, утверждая, что так называемый «кенневикский человек» их предок. Антропологи в 2004 году смогли доказать, что скелет принадлежит древнему азиату. Однако в июне 2015 года европейские палеонтологи в ходе исследования выяснили, что это останки одного из первых индейцев. В феврале 2017 года скелет был захоронен

Фото: Ghedoghedo / Wikipedia

В 1831 году в битве при Сальсипуэдесе в Уругвае погибли почти все представители индейского племени чарруа, а оставшиеся в живых были вывезены во Францию. Останки вождя племени Ваймака Пиру хранились в Музее человека в Париже на протяжении более ста лет. Власти Уругвая неоднократно пытались вернуть их на историческую родину. В 2002 году французское правительство пошло на встречу, и останки вождя были с почестями похоронены в Уругвае

В 1831 году в битве при Сальсипуэдесе в Уругвае погибли почти все представители индейского племени чарруа, а оставшиеся в живых были вывезены во Францию. Останки вождя племени Ваймака Пиру хранились в Музее человека в Париже на протяжении более ста лет. Власти Уругвая неоднократно пытались вернуть их на историческую родину. В 2002 году французское правительство пошло на встречу, и останки вождя были с почестями похоронены в Уругвае

Фото: Marcelo Hernandez / AP

В 1924 году после смерти Владимира Ленина его тело по решению руководства СССР было забальзамировано и помещено в мавзолей. В советское время здание стало местом паломничества. Тема захоронения Владимира Ленина начала обсуждаться в последние годы существования СССР. В разное время эту идею поддерживали мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, мэр Москвы Юрий Лужков, президент Борис Ельцин, режиссер Никита Михалков и другие государственные и общественные деятели

В 1924 году после смерти Владимира Ленина его тело по решению руководства СССР было забальзамировано и помещено в мавзолей. В советское время здание стало местом паломничества. Тема захоронения Владимира Ленина начала обсуждаться в последние годы существования СССР. В разное время эту идею поддерживали мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, мэр Москвы Юрий Лужков, президент Борис Ельцин, режиссер Никита Михалков и другие государственные и общественные деятели

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Кейки батыр был участником басмаческого движения против советской власти. После того, как он был убит, его отрубленная голова хранилась в Кунсткамере. В 2016 году череп был доставлен в Казахстан, а в сентябре 2017 года останки торжественно захоронили в Костанайской области

Кейки батыр был участником басмаческого движения против советской власти. После того, как он был убит, его отрубленная голова хранилась в Кунсткамере. В 2016 году череп был доставлен в Казахстан, а в сентябре 2017 года останки торжественно захоронили в Костанайской области

Фото: пресс-служба акима Костанайской области

В 1993 году на Алтае археологи обнаружили древнее захоронение пазырыкской культуры, в котором нашли мумию молодой женщины. Останки так называемой «Принцессы Укока» до 2012 года хранились в музее Новосибирска, после чего мумию перевезли в музей Горно-Алтайска. Коренные жители Алтая считают, что «принцесса» стояла на страже врат подземного мира, и требуют ее погребения. В декабре 2015 года местные жители подали иск к музею с требованием захоронить останки, но он был отклонен

В 1993 году на Алтае археологи обнаружили древнее захоронение пазырыкской культуры, в котором нашли мумию молодой женщины. Останки так называемой «Принцессы Укока» до 2012 года хранились в музее Новосибирска, после чего мумию перевезли в музей Горно-Алтайска. Коренные жители Алтая считают, что «принцесса» стояла на страже врат подземного мира, и требуют ее погребения. В декабре 2015 года местные жители подали иск к музею с требованием захоронить останки, но он был отклонен

Фото: Wikipedia

В 1967 году в Боливии был казнен известный революционер Эрнесто Че Гевара, а его тело вывезли в неизвестном направлении и тайно похоронили. Только в 1995 году боливийский генерал и свидетель тех событий Марио Варгас сообщил, что революционера похоронили в братской могиле рядом с городком Вальегранде. Через два года поисков останки были эксгумированы и доставлены на Кубу. В 1997 году Че Гевару и его соратников с воинскими почестями перезахоронили в специально построенном мавзолее в городе Санта-Клара

В 1967 году в Боливии был казнен известный революционер Эрнесто Че Гевара, а его тело вывезли в неизвестном направлении и тайно похоронили. Только в 1995 году боливийский генерал и свидетель тех событий Марио Варгас сообщил, что революционера похоронили в братской могиле рядом с городком Вальегранде. Через два года поисков останки были эксгумированы и доставлены на Кубу. В 1997 году Че Гевару и его соратников с воинскими почестями перезахоронили в специально построенном мавзолее в городе Санта-Клара

Фото: AP

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Мощи святого Николая Чудотворца, скончавшегося примерно в 345 году н.э., в XI веке были вывезены итальянскими купцами в город Бари. Святой жил во времена поздней Римской империи, умер и был похоронен близ современной Антальи. В 1998 году турецкий Фонд святого Николая требовал вернуть его останки «ради восстановления исторической справедливости», но мощи остались в Италии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Хаджи-Мурат (герой одноименной повести Льва Толстого) был сподвижником имама Шамиля во время Кавказкой войны. После гибели военачальника, его тело было захоронено на территории современного Азербайджана, а голову доставили в Россию. Сейчас череп находится на хранении Музее антропологии и этнографии (Кунсткамера). С начала 1990-х годов дагестанские депутаты и общественные организации неоднократно пытались вернуть останки Хаджи-Мурата. В 2015 году в Минкультуры была создана межведомственная комиссия по исследованию и перезахоронению останков Хаджи-Мурата, однако окончательного решения пока не принято

Фото: Wikipedia

Мумия фараона Египта Рамзеса I, деда знаменитого Рамзеса Великого, была найдена в 1817 году в Долине царей. Неопознанная в качестве царских останков, она была вывезена в Северную Америку, где хранилась в музее канадского города Ниагара-Фолс. В 2000 году мумию купил музей США в штате Атланта за $2 млн. Американские ученые согласились выдать останки царя лишь после досконального их изучения, доказавшего, что это действительно Рамзес I. В 2003 году мумию вернули в Египет и поместили в Луксорский музей

Фото: AP

Представители индейского племени апачей считают, что в 1918 году Прескотт Буш (отец и дед президентов США), будучи студентом Йельского университета, раскопал могилу их легендарного вождя Джеронимо. По их словам, из захоронения был похищен череп. Племя апачей неоднократно просило американские власти вернуть останки вождя, утверждая, что череп используется в обрядах тайного студенческого общества «Череп и кости». В самом обществе и университете отрицают свою причастность к похищению останков Джеронимо

Фото: AP

Останки одного из самых древних жителей Северной Америки были найдены в 1996 году в штате Вашингтон (США). Возраст скелета насчитывает около 8,5 тысяч лет. Несколько индейских племен потребовали через суд передать им останки, утверждая, что так называемый «кенневикский человек» их предок. Антропологи в 2004 году смогли доказать, что скелет принадлежит древнему азиату. Однако в июне 2015 года европейские палеонтологи в ходе исследования выяснили, что это останки одного из первых индейцев. В феврале 2017 года скелет был захоронен

Фото: Ghedoghedo / Wikipedia

В 1831 году в битве при Сальсипуэдесе в Уругвае погибли почти все представители индейского племени чарруа, а оставшиеся в живых были вывезены во Францию. Останки вождя племени Ваймака Пиру хранились в Музее человека в Париже на протяжении более ста лет. Власти Уругвая неоднократно пытались вернуть их на историческую родину. В 2002 году французское правительство пошло на встречу, и останки вождя были с почестями похоронены в Уругвае

Фото: AP / Marcelo Hernandez

В 1924 году после смерти Владимира Ленина его тело по решению руководства СССР было забальзамировано и помещено в мавзолей. В советское время здание стало местом паломничества. Тема захоронения Владимира Ленина начала обсуждаться в последние годы существования СССР. В разное время эту идею поддерживали мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, мэр Москвы Юрий Лужков, президент Борис Ельцин, режиссер Никита Михалков и другие государственные и общественные деятели

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Кейки батыр был участником басмаческого движения против советской власти. После того, как он был убит, его отрубленная голова хранилась в Кунсткамере. В 2016 году череп был доставлен в Казахстан, а в сентябре 2017 года останки торжественно захоронили в Костанайской области

Фото: пресс-служба акима Костанайской области

В 1993 году на Алтае археологи обнаружили древнее захоронение пазырыкской культуры, в котором нашли мумию молодой женщины. Останки так называемой «Принцессы Укока» до 2012 года хранились в музее Новосибирска, после чего мумию перевезли в музей Горно-Алтайска. Коренные жители Алтая считают, что «принцесса» стояла на страже врат подземного мира, и требуют ее погребения. В декабре 2015 года местные жители подали иск к музею с требованием захоронить останки, но он был отклонен

Фото: Wikipedia

В 1967 году в Боливии был казнен известный революционер Эрнесто Че Гевара, а его тело вывезли в неизвестном направлении и тайно похоронили. Только в 1995 году боливийский генерал и свидетель тех событий Марио Варгас сообщил, что революционера похоронили в братской могиле рядом с городком Вальегранде. Через два года поисков останки были эксгумированы и доставлены на Кубу. В 1997 году Че Гевару и его соратников с воинскими почестями перезахоронили в специально построенном мавзолее в городе Санта-Клара

Фото: AP

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