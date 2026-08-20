В РПЦ призвали скорее отправить мощи Дмитрия Донского в зону СВО

В зону СВО следует как можно скорее доставить части мощей Дмитрия Донского, найденные в Архангельском соборе Кремля. Об этом заявил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он назвал вопрос сохранности мощей вторичным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости

«Не думаю, что здесь будут какие-то большие задержки. Все разделяют мнение о том, что возможность такого поклонения должна быть представлена православным военнослужащим как можно скорее»,— сказал господин Кипшидзе в интервью «Вестям».

В РПЦ уточнили, что частицы мощей разместят в нескольких храмах России. «Вопрос (сохранности мощей.— "Ъ") скорее нужно адресовать специалистам, археологам... Есть оценки, что мощи находятся в хорошем состоянии. Вопрос сохранности мощей для церковного сознания является вторичным, первично то, что мы можем прикоснуться к святым мощам»,— убежден Вахтанг Кипшидзе.

В июле в Архангельском соборе из-за проседания плит пола на захоронениях князей и угрозы разрушения надгробниц начали реставрационные работы. Специалисты достали три саркофага — князя Дмитрия Донского, князя Ивана Красного и Угличского князя Дмитрия Жилки. Реставраторы обнаружили две трещины на крышке первого саркофага. С благословения патриарха его вскрыли и подтвердили, что внутри хранятся мощи святого. Госагентства сообщали, что РПЦ передала части мощей в другие храмы.