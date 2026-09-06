Право требования 1,65 млрд рублей к осужденному экс-директору «Юг-Агро» выставили на торги

Право требования ООО «Юг-Агро» к своему бывшему генеральному директору Валерию Лигидову на 1,65 млрд руб. выставлено на торги в рамках процедуры банкротства компании. Речь идет о взыскании с господина Лигидова суммы субсидиарной ответственности, установленной Арбитражным судом Кабардино-Балкарской Республики. Информация о лоте размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Начальная цена права требования составляет 1 646 575 494,70 руб., задаток — 10%. Торги пройдут в форме публичного предложения на электронной площадке «Центр реализации». Прием заявок продлится с 7 сентября по 5 ноября 2026 года. Первые пять рабочих дней лот будет продаваться по начальной цене, затем каждые два рабочих дня его стоимость будет снижаться на 50% от цены предыдущего этапа. Цена отсечения установлена в размере 3 140,59 руб.

Основанием для продажи стало определение Арбитражного суда КБР от 29 июня 2026 года по делу №А20-3045/2017. В августе суд также включил требование «Юг-Агро» на 1,65 млрд руб. в третью очередь реестра кредиторов Лигидова в рамках его личного банкротства. Процедура реализации имущества господина Лигидова введена в 2025 году.

Задолженность связана с проектом строительства в Зольском районе КБР птицеводческого комплекса стоимостью 5,641 млрд руб. В 2013 году проект был отобран для предоставления государственной гарантийной поддержки. «Юг-Агро» заключило с Внешэкономбанком кредитный договор на 3,6878 млрд руб. под госгарантии России и Кабардино-Балкарии. Комплекс должен был производить более 30 тыс. тонн мяса птицы в год и создать свыше 900 рабочих мест, однако построен не был.

По версии следствия, более 1,096 млрд руб. из полученных кредитных средств были переведены на счета подконтрольных структур. В уголовном деле, рассмотренном Мещанским районным судом Москвы, Лигидов, Темур Абазов и Андзор Унежев были признаны виновными в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере. Абазов получил пять лет колонии, Унежев — шесть лет, Лигидов — пять лет условно с испытательным сроком пять лет. Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о возмещении ущерба.

Покупатель права требования станет кредитором Лигидова и сможет претендовать на выплаты в рамках его личного банкротства. При этом сумма требования и цена лота могут быть скорректированы, если господин Лигидов погасит часть задолженности либо требование будет признано необоснованным.

Валерий Климов