На Ставрополье мотоциклист погиб после столкновения с легковушкой и грузовиком

44-летний мотоциклист погиб в ДТП с участием легкового и грузового автомобилей на дороге Кочубей—Нефтекумск—Зеленокумск—Минеральные Воды. Авария произошла после того, как водитель Lada Kalina не уступила дорогу мотоциклу при выезде со второстепенной дороги, сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края.

По предварительным данным, мотоциклист ехал со стороны Минеральных Вод в направлении Георгиевска. В момент выезда Lada Kalina на основную дорогу автомобили столкнулись, после чего мотоцикл отбросило на встречную полосу.

Там он столкнулся с грузовиком. Водитель мотоцикла, житель Краснодарского края, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

За рулем легкового автомобиля находилась 43-летняя жительница Ессентуков. Обстоятельства аварии устанавливают правоохранительные органы, проводится проверка.

Валерий Климов