Паркоматы раздора

Суд обязал ООО «Ростовское парковочное пространство» восстановить систему работы платных парковок в донской столице. В частности, установить или отремонтировать 144 паркомата и обеспечить их функциональность до передачи оборудования в муниципальную собственность. В случае неисполнения решения департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону вправе провести работы за счет компании. Юрист считает, что выполнить это требование едва ли возможно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск департамента к ООО «Ростовское парковочное пространство»: обязал компанию установить или отремонтировать 144 паркомата и поддерживать их в рабочем состоянии до передачи оборудования в собственность муниципалитета. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Конфликт связан с исполнением инвестиционного договора от 30 декабря 2015 года, по которому ООО «Ростовское парковочное пространство» должно было создать и обслуживать в Ростове-на-Дону систему платных парковок на более 6,5 тыс. машиномест. В рамках проекта инвестор установил 144 паркомата Strada Pal Cashless, но с 1 октября 2023 года они перестали работать. Компания частично демонтировала оборудование, объяснив это приостановкой работы лицензионного программного обеспечения из-за санкций Евросоюза.

По условиям договора, инвестор обязан не только установить оборудование, но и обеспечивать его обслуживание и работоспособность вплоть до окончания срока действия договора (декабрь 2027 года), а затем безвозмездно передать систему городу. Среди обязательных функций паркоматов — прием платежей банковскими картами (в том числе с PIN- и без PIN-авторизации), а также соответствие требованиям по защите от мошенничества и удобству для пользователей. Кроме того, инвестор должен был модернизировать оборудование для работы с платежной системой «Мир», однако эти работы так и не были проведены.

Департамент настаивал, что прекращение работы паркоматов нарушает условия инвестиционного договора и ограничивает права горожан: из всех предусмотренных способов оплаты остался только ряд дистанционных вариантов (мобильное приложение, SMS, электронные платежные системы), а оплата картой через терминал недоступна.

ООО «Ростовское парковочное пространство» заявило о невозможности устранить недостатки: по данным компании, производители ПО не могут предоставить нужные лицензии, а разработка альтернативного программного обеспечения невозможна. К делу были приложены ответы сторонних организаций, подтверждающие сложности с установкой иного ПО.

Суд отклонил доводы ответчика. По мнению арбитража, приостановка работы ПО конкретного производителя не освобождает инвестора от обязательств по эксплуатации системы. Компания могла, например, заменить оборудование на аналогичное с ПО другого производителя — это не противоречит целям и условиям договора.

Кроме того, суд отметил, что инвестор с 2015 года не провел запланированную модернизацию паркоматов под требования национальной платежной системы «Мир». Передача городу неисправной системы по окончании договора противоречила бы целям проекта и нарушала права неопределенного круга лиц.

В итоге суд обязал ООО «Ростовское парковочное пространство» в течение месяца со дня вступления решения в силу устранить недостатки в работе системы платных парковок путем установки или восстановления 144 паркоматов в соответствии с требованиями инвестиционного договора, обеспечить функциональную работоспособность оборудования до его передачи в муниципальную собственность.

Если компания не выполнит решение в срок, департамент вправе самостоятельно устранить недостатки и взыскать с ответчика все понесенные расходы (на основании ч. 3 ст. 174 АПК РФ). Также с ООО «Ростовское парковочное пространство» взыскано 50 тыс. руб. государственной пошлины. Решение может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ростовское парковочное пространство» зарегистрировано 31 марта 2015 года в Ростове-на-Дону. Компания занимается созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов. Учредителем является Екатерина Асессорова, гендиректором — Александр Юрьев. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.

Транспортный юрист Екатерина Бурнос оценивает решение суда как неоднозначное. С одной стороны, обязательства ООО «Ростовское парковочное пространство» должны исполняться по условиям инвестиционного договора, а бремя доказывания отсутствия вины лежит на ответчике. С другой — суд должен исходить из принципов разумности и исполнимости решения.

«Ответчик изначально заявлял, что не сможет выполнить требования ни в месячный срок, ни в иной, однако суд не применил институт судебной неустойки (астрента), стимулирующей исполнение»,— отметила юрист.

Кроме того, по вопросу о невозможности замены программного обеспечения паркоматов не была проведена техническая экспертиза, которая дала бы квалифицированный ответ. У эксперта вызывает сомнения и формулировка о праве Минтранса устранить недостатки «за счет ответчика»: фактически работы будут финансироваться из бюджета с последующим взысканием, причем взыскать затраты может оказаться проблематично, исходя из финансовой отчетности компании. Так, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», в 2025 году чистый убыток оператора составил 8,7 млн руб.

На момент публикации материала администрация Ростова на запрос издания не ответила.

Наталья Белоштейн