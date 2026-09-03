Сочи в сентябре одновременно принимает около 170 тысяч отдыхающих

В сентябре загрузка отелей и санаториев Сочи сохраняется на уровне 76%. С начала года город принял 5,2 млн гостей, сейчас в городе одновременно находятся около 170 тыс. человек, сообщила пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

В Сочи работает около 180 пляжей. На незакрепленной береговой полосе и в устьях рек установили 435 аншлагов о запрете купания. За последние две недели составили два протокола за купание в запрещенных местах. Сотрудники УВД составили 10 протоколов о мелком хулиганстве, еще 21 нарушителя доставили в полицию.

За отчетный период составили 27 протоколов в отношении лиц, которые навязывали услуги такси и морских прогулок. С начала сезона зафиксировали 155 таких нарушений. Также провели 13 проверок объектов придорожного сервиса вдоль федеральных дорог, обследовали 227 объектов и составили 55 протоколов.

В потребительской сфере за две недели составили 319 административных протоколов о несанкционированной торговле. С начала сезона их количество достигло 2,4 тыс. За незаконный оборот алкоголя выявили девять нарушений и изъяли 1,6 тыс. литра продукции.

С начала сезона межведомственная рабочая группа провела 37 рейдов по пресечению нелегальных перевозок пассажиров автомобилями повышенной проходимости. Специалисты осмотрели более 740 транспортных средств, привлекли к ответственности 483 водителя, 65 автомобилей задержали и отправили на специализированную стоянку.

Жителей и гостей Сочи продолжают информировать о правилах безопасности при отдыхе. Перед походами в горно-лесной местности рекомендуют регистрировать маршруты в территориальных органах МЧС и заранее проверять прогноз погоды. На природных тропах установили аншлаги с телефонами муниципальной Службы спасения.

Штаб продолжит работу в ежедневном режиме в период высокой туристической нагрузки.

Мария Удовик