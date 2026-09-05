За сутки в Ростовской области потушили 17 пожаров и спасли 10 человек

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области потушили восемь техногенных пожаров, спасли десять человек, ликвидировали девять загораний сухой растительности и камыша. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Также за последние 24 часа в регионе произошло одно дорожно-транспортное происшествие.

На места инцидентов выезжали 220 сотрудников МЧС и 55 единиц спец техники.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», 4 сентября в Азове произошло произошло возгорание масла в машинном отсеке судна «Волганефть 114». Для борьбы с огнем привлекли 15 человек и 4 единицы техники.

Ефим Мартов