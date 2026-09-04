В Азове тушат масло на утилизируемом судне «Волганефть 114»

В Азове тушат судно «Волганефть 114», где произошло возгорание масла в машинном отсеке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Информацию о пожаре на улице Конечной диспетчеры получили в 14:10. По данным ведомства, возгорание произошло во время утилизации корабля. К ликвидации привлекли 15 человек и четыре единицы техники. В 14:45 огонь удалось локализовать на площади 200 кв. м.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

В 15:55 пожар ликвидировали, сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Константин Соловьев