Россельхозбанк подал иск о банкротстве «Новоросметалла»

Арбитражный суд Краснодарского края зарегистрировал иск АО «Россельхозбанк» о признании банкротом ООО «Новоросметалл». Заявление поступило в суд 18 августа, предварительное судебное заседание назначено на 16 сентября, следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

ООО «Новоросметалл» является одним из крупных производителей стали на юге России. Бенефициаром компании выступает Шалва Гибрадзе. Завод находится в Новороссийске и производит до 500 тыс. т стальной (квадратной литой) заготовки и строительной арматуры в год, указано на сайте. Проектная мощность электросталеплавильного производства рассчитана на выпуск полуфабрикатов и готового сортового проката в объеме от 360 до 530 тыс. т ежегодно. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2025 года чистый убыток компании составил 5 млрд руб. при выручке 10 млрд руб. В отношении предприятия открыто 62 исполнительных производства на общую сумму более 1,9 млрд руб.

Ранее с аналогичным иском в суд обратилась ростовская компания «Юфоил». Весной этого года сразу несколько кредиторов уведомили предприятие о намерении обратиться в суды с исками. Среди них — Западно-Сибирский электрометаллургический завод, ООО «Сибпроект» и АО «Псковвтормет». А в середине февраля Межрегиональная инспекция ФНС №10 направила в АСКК заявление о признании компании несостоятельной. В самой компании тогда связали трудности с негативной ситуацией в отрасли и подали заявление в налоговую службу о предоставлении рассрочки по уплате налогов.

Ранее предприятие уже оказывалось на грани банкротства. В 2017 году по иску налоговиков в отношении компании вводили процедуру наблюдения. Согласно материалам дела, сумма основного долга тогда составила более 898,2 млн руб., финансовых санкций — 470,66 млн руб. Задолженность удалось погасить, и дело было прекращено.

Наталья Решетняк