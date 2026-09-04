В Дагестане 26 млрд рублей выделили на реализацию нацпроектов в 2026 году

Дагестан в 2026 году участвует в 11 национальных проектах в рамках 42 региональных. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Финансирование предусмотрено по девяти нацпроектам, охватывающим 29 региональных проектов. Общий объем средств составляет 26 млрд руб.

Кроме того, продолжается мониторинг строительства, реконструкции и ремонта инфраструктурных объектов. В 2025 году в рамках четырех нацпроектов реализуется 245 объектов с финансированием в 16,6 млрд руб. В их числе — школы и детские сады, дороги и коммунальная инфраструктура, объекты здравоохранения, а также общественные пространства.

Константин Соловьев