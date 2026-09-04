Суд обязал «Лукойл-Ростовэнерго» ускорить модернизацию ТЭЦ-2 в Ростове
Кировский районный суд Ростова-на-Дону частично удовлетворил иск прокуратуры к «Лукойл-Ростовэнерго» и обязал компанию модернизировать ТЭЦ-2. Об этом пишут СМИ со ссылкой на постановление суда.
Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ
Согласно документу, «Лукойл-Ростовэнерго» должна привести станцию в состояние, при котором она сможет бесперебойно поставлять тепло в необходимом объеме, а также устранить нарушения в сфере промышленной безопасности, теплоснабжения и электроэнергетики. На выполнение этих требований компании отведено пять месяцев с момента вступления решения в силу.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в середине декабря на ТЭЦ-2 произошла авария, в результате которой без отопления остались более 1,4 тыс. жилых домов и учреждений. Дефект устранили в тот же день, однако многие ростовчане оставались без отопления до конца года. Перерасчет платы за тепло первоначально провели лишь за первые дни без отопления, после чего квитанции пересчитали повторно.