Суд обязал «Лукойл-Ростовэнерго» ускорить модернизацию ТЭЦ-2 в Ростове

Кировский районный суд Ростова-на-Дону частично удовлетворил иск прокуратуры к «Лукойл-Ростовэнерго» и обязал компанию модернизировать ТЭЦ-2. Об этом пишут СМИ со ссылкой на постановление суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

Согласно документу, «Лукойл-Ростовэнерго» должна привести станцию в состояние, при котором она сможет бесперебойно поставлять тепло в необходимом объеме, а также устранить нарушения в сфере промышленной безопасности, теплоснабжения и электроэнергетики. На выполнение этих требований компании отведено пять месяцев с момента вступления решения в силу.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в середине декабря на ТЭЦ-2 произошла авария, в результате которой без отопления остались более 1,4 тыс. жилых домов и учреждений. Дефект устранили в тот же день, однако многие ростовчане оставались без отопления до конца года. Перерасчет платы за тепло первоначально провели лишь за первые дни без отопления, после чего квитанции пересчитали повторно.

Константин Соловьев