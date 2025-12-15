В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ-2, в результате которой свыше 1,4 тыс. жилых домов и социальных объектов остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Компания «Лукойл-Ростовэнерго», владеющая станцией, планирует завершить ремонтные работы до 20:00. Заполнение системы теплоносителем и возобновление подачи тепла и горячей воды планируют до 23:59. По словам господина Скрябина, городские власти поставили задачу привлечь все доступные ресурсы теплоснабжающей организации и муниципальных служб для устранения последствий аварии. Департамент ЖКХ получил поручение контролировать ход восстановительных мероприятий.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что специалисты уже приступили к устранению аварии на трубопроводе большого диаметра.

Константин Соловьев