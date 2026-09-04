УФК в Махачкале взыскивает 434 млн рублей за жилье для молодых семей

Арбитражный суд Республики Дагестан отложил рассмотрение иска Управления Федерального казначейства (УФК) по РД к государственному автономному учреждению «Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан». Ведомство требует взыскать с госучреждения ущерб, причиненный Российской Федерации, в размере 433,9 млн рублей.

По версии истца, бюджетные средства были перечислены молодым семьям на приобретение жилья с нарушением требований законодательства. Изначально иск был подан к ГБУ РД «Дирекция по развитию жилищного строительства», однако определением от 9 июня 2026 года ответчик был заменен на его правопреемника — ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан».

В качестве третьих лиц к делу привлечены ключевые ведомства: Правительство РД, Минстрой России, минстрой РД, региональный минфин и управление Росфинмониторинга по СКФО. Отзыв на иск уже поступил от правительства Республики Дагестан.

Рассмотрев материалы дела, судья пришла к выводу о невозможности вынести решение в текущем заседании из-за нехватки первичных данных. Суду необходимо проверить обоснованность каждой выплаты, входящей в общую сумму ущерба.

Судебное разбирательство отложено на 1 октября 2026 года в 16:00.

Для всестороннего рассмотрения спора суд обязал стороны представить документы. Истцу (УФК по РД): предоставить полные копии материалов проверки, платежные поручения, подтверждающие сам факт перечисления средств, а также доказательства противоправности действий чиновников и наличия прямой причинно-следственной связи между их действиями и убытками бюджета.

Ответчику (ГАУ РД): подготовить документальное обоснование правомерности выплат. Дирекция должна доказать, что начисление субсидий было законным и соответствовало всем нормативным требованиям.

Третьим лицам: Министерству строительства РФ и Правительству РД предписано представить официальные мотивированные отзывы на исковое заявление.

Главным камнем преткновения станут списки граждан. Суд потребовал от всех участников представить полный реестр ФИО молодых семей, получивших субсидии на указанную сумму согласно предписанию УФК, с обязательным указанием их дат рождения, мест рождения и актуальных адресов проживания.

Тат Гаспарян