Минтуризма Дагестана через суд требует вернуть субсидию на 68,15 млн рублей

Арбитражный суд Республики Дагестан отложил рассмотрение дела по иску Министерства по туризму и народным художественным промыслам региона к махачкалинскому ООО «Опора» о взыскании 68,15 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, указанная истцом сумма была получена компанией по соглашению о предоставлении субсидии.

Заседание, первоначально назначенное на 27 августа 2026 года, перенесено по ходатайству ответчика. Ни одна из сторон, несмотря на надлежащее уведомление, своих представителей в суд не направила. Суд счёл возможным удовлетворить ходатайство об отложении.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Опора» зарегистрировано в 2017 году в Махачкале (респ. Дагестан). Уставный капитал общества составляет 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Учредитель — Амирбег Катекаев. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.

Новое заседание по делу назначено на 13 октября 2026 года в 10:30 в здании Арбитражного суда Республики Дагестан. Истцу предложено представить возражения на отзыв ответчика.

На данном этапе рассмотрения дела подробности искового заявления не раскрываются.

Тат Гаспарян