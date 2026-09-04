Росприроднадзор требует с подрядчика 83 млн рублей за свалку в Лермонтове

Арбитражный суд Ставропольского края отложил рассмотрение иска Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора к строительной компании ООО «Промдорстрой». Ведомство требует взыскать с подрядчика 83 млн рублей за несанкционированное складирование мусора, нанёсшее ущерб почвам города Лермонтова. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

По версии надзорного органа, ответчик организовал незаконную свалку отходов производства и потребления на земельном участке (кадастровый квартал 26:32:010109:41) в границах Лермонтова. В ходе заседания представитель Росприроднадзора уточнил исковые требования: вред привязан к конкретным географическим координатам участка — от 44.101581 до 44.101911 северной широты, а взысканные средства должны поступить в казну города Лермонтова через Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (КБК 048 116 11050 01 0000 140). Суд принял уточнения и приобщил дополнительные материалы истца.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Промдорстрой» зарегистрировано в 2018 году в г. Лермонтов Ставропольского края. Уставный капитал общества составляет 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — производство товарного бетона. Учредитель — Армен Арамян. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.

Ключевым моментом заседания стало ходатайство ООО «Промдорстрой» о назначении судебной оценочной экологической экспертизы. Компания просит поставить перед экспертом-землеустроителем вопрос о наличии бетонной плиты на спорном участке, что может повлиять на оценку степени ущерба почвам.

Судья С.Л. Жирнова отложила разбирательство для предоставления дополнительных доказательств и подготовки к экспертизе. До следующего заседания ответчику предписано представить документы, подтверждающие квалификацию землеустроителя. Администрация Лермонтова и краевое министерство природных ресурсов привлечены к делу в качестве третьих лиц.

Следующее слушание состоится 8 сентября 2026 года в 10:00 по адресу: Ставрополь, ул. Пржевальского, 1, каб. 306.

Тат Гаспарян