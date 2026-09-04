Ветерану СВО на Ставрополье только по суду выплатили 1 млн рублей за медаль

Буденновская межрайонная прокуратура добилась для ветерана боевых действий права на единовременную выплату в 1 млн руб. за государственную награду — медаль «За храбрость» II степени. Ранее мужчине отказали в предоставлении региональной меры поддержки из-за отсутствия регистрации проживания в крае на момент начала специальной военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Прокуратура установила, что мужчина, имеющий статус ветерана боевых действий, по закону претендовал на выплату за награждение государственной наградой. Однако отсутствие подтвержденного факта проживания на территории Ставропольского края в установленный период стало основанием для отказа.

Для восстановления его права надзорное ведомство обратилось в суд. Прокуроры потребовали установить факт проживания мужчины в регионе и признать за ним право на единовременное социальное пособие.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. После этого мужчина получил право на выплату 1 млн рублей.

Валерий Климов